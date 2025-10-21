RETRO RÁDIÓ

Tragédia a főúton - Elgázoltak egy gyalogost

Gyalogost ütött el egy személyautó kedden este.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 21:05
gázolás baleset elhunyt

Kedden este egy személyautó elgázolt egy gyalogost a 22-es számú főút 29-es kilométerszelvényében Nógrád vármegyében. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Buda Gábor közlése szerint a baleset miatt a főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére. A forgalmat Patvarc irányába terelték. Az MTI információja szerint az elgázolt gyalogos a helyszínen életét vesztette.

Elgázoltak egy embert kedden este.
Elgázoltak egy embert kedden este.  Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció) 

Egy személygépkocsi gyalogost ütött el 2025. október 21-én 18 óra 50 perc körül a 22-os számú főút 29-es kilométerszelvényében. A szemle idejére a rendőrök a főútvonalat teljes egészében lezárták, kerülni Patvarc irányába lehet – olvasható a rendőrség közleményében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu