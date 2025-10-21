Tragédia a főúton - Elgázoltak egy gyalogost

Kedden este egy személyautó elgázolt egy gyalogost a 22-es számú főút 29-es kilométerszelvényében Nógrád vármegyében. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Buda Gábor közlése szerint a baleset miatt a főút Balassagyarmat és Őrhalom közötti szakaszát teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére. A forgalmat Patvarc irányába terelték. Az MTI információja szerint az elgázolt gyalogos a helyszínen életét vesztette.

Elgázoltak egy embert kedden este. Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Egy személygépkocsi gyalogost ütött el 2025. október 21-én 18 óra 50 perc körül a 22-os számú főút 29-es kilométerszelvényében. A szemle idejére a rendőrök a főútvonalat teljes egészében lezárták, kerülni Patvarc irányába lehet – olvasható a rendőrség közleményében.