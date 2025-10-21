Brutális baleset Szabolcsban: szörnyethalt a vétlen, 28 éves édesapa

Szörnyű baleset történt hétfőn Szabolcs megyében, Nyírgelse és Nyírbogát között. A távolság rossz felmérése miatti előzésből következett a baleset. Két autó ütközött, az egyik sofőr beszorult a roncsba. A balesetben négy személy sérült meg, egy férfit és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A 28 éves édesapa a kórházban halt meg kedden. A hátsó ülés előtt egy játékbaba hevert, a légzsák pedig véres volt - derült ki a TV2 Tények műsorából.

Szörnyű baleset történt Nyírgelsénél, az édesapa nem élte túl az ütközést. Fotó: Tények.hu

Baleset Nyírgelsénél – egymásba szaladt két személygépkocsi

Egy meggondolatlan előzés miatt száguldott egymásba két személygépkocsi a Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon hétfőn este. A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. A helyszínről egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset egyik érintettje, egy 28 éves édesapa az ütközéskor az Opel volánjánál ült, amikor az ütközés történt.

A tűzoltók átvizsgálták a járműveket illetve áramtalanították azokat, az egyik autó vezetőjét, aki beszorult a roncsba, feszítővágóval szabadították ki, majd átadták őt is a mentőszolgálatnak

– nyilatkozta a TV2 Tényeknek Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.

A férfit a tűzoltók kiszabadították és azonnal kórházba vitték, ám a kórházba szállítását követően már nem tudták megmenteni az életét. A férfi felesége és kétéves kislánya a hátsó ülésen utaztak, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A balesetről részletesebben a Tények riportjából tájékozódhatunk: