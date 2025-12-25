Orbán Viktor elárulta, ilyen sorrendben fogyasztja a bejglit

A karácsony természetesen a szeretetről szól, de az ünnepnek elmaradhatatlan része különleges fogások, főképp az édességek. Ilyenkor sokan sokfélét készítenek, de az asztalról nem hiányozhat a bejgli.

Orbán Viktor elárulta, melyik bejglivel kezd előbb Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a bejglik sorrendjéről: Előbb mákos, aztán diós!

Nincs ez másképp a miniszterelnök esetében sem, akinél mind a mákos, mind a diós az ünnepi asztalra került. A kormányfő pedig most azt is elárulta, hogy melyikkel kezd előbb.

Előbb mákos, aztán diós!

- írja a Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor.