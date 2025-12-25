RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta, ilyen sorrendben fogyasztja a bejglit

Kiderült, melyikkel kezd előbb a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 16:10
Módosítva: 2025.12.25. 16:11
karácsony bejgli mákos diós Orbán Viktor sütemény

A karácsony természetesen a szeretetről szól, de az ünnepnek elmaradhatatlan része különleges fogások, főképp az édességek. Ilyenkor sokan sokfélét készítenek, de az asztalról nem hiányozhat a bejgli.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor elárulta, melyik bejglivel kezd előbb Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a bejglik sorrendjéről: Előbb mákos, aztán diós!

Nincs ez másképp a miniszterelnök esetében sem, akinél mind a mákos, mind a diós az ünnepi asztalra került. A kormányfő pedig most azt is elárulta, hogy melyikkel kezd előbb.

Előbb mákos, aztán diós!

- írja a Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu