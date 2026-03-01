RETRO RÁDIÓ

Dömötör Csaba: Most a legfontosabb kiállnunk a békéért!

Dömötör Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Brüsszel mindent megtesz a háború fokozása érdekében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 10:55
Módosítva: 2026.03.01. 13:35
európai parlamenti dömötör csaba képviselő

A 11. Háborúellenes Gyűlést Esztergomban rendezték meg. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő itt mondta el, miért különösen fontos most a háború ellen küzdenünk – írja a Ripost. 

Dömötör Csaba szerint sosem volt ennyire fontos a békéért kiállni Fotó: Katona Tibor 

Aki azt a kérdést teszi fel, hogy miért kell most küzdenünk a békéért, az nézze meg azt az Európai Parlamenti határozatot, amelyet most kedden fogadott el a néppárti koalíció

– fogalmazott Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője, majd hozzátette, hogy a néppárti koalícióban minden benne van,  ami garancia arra, hogy szintlépés történjen a háborúban. Például az, hogy fokozzák a pénzügyi támogatást a tagországok. Annak érdekében, hogy még több katonai eszközt lehessen küldeni.


 

 

