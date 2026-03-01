Dömötör Csaba: Most a legfontosabb kiállnunk a békéért!

A 11. Háborúellenes Gyűlést Esztergomban rendezték meg. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő itt mondta el, miért különösen fontos most a háború ellen küzdenünk – írja a Ripost.

Dömötör Csaba szerint sosem volt ennyire fontos a békéért kiállni Fotó: Katona Tibor

Aki azt a kérdést teszi fel, hogy miért kell most küzdenünk a békéért, az nézze meg azt az Európai Parlamenti határozatot, amelyet most kedden fogadott el a néppárti koalíció

– fogalmazott Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője, majd hozzátette, hogy a néppárti koalícióban minden benne van, ami garancia arra, hogy szintlépés történjen a háborúban. Például az, hogy fokozzák a pénzügyi támogatást a tagországok. Annak érdekében, hogy még több katonai eszközt lehessen küldeni.



