Vándor Éva elárulta: Ide utazik az ünnepekre az unokájával

Vándor Éva idén a tervei szerint az Alacsony-Tátrába utazik családostól, unokástól, mert imádja a fehérbe borult tájakat. Amikor kicsi volt, még olyan sok hó esett, hogy nem csak szánkózni és hógolyózni lehetett, de nagyokat is ugráltak bele.

Vándor Éva szerint a karácsony illatai mindennél maradandóbbak (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Vándor Éva számára a karácsony leginkább az illatokhoz kötődik, nem az ajándékokhoz.

Gyerekkori ünnepei vidéken teltek, a falubeli gyerekekkel mentek szánkózni, játszani.

Egy különleges baba mégis kitörölhetetlen emlékké vált számára.

Vándor Éva karácsonya az illatokról szólt

„Amikor a gyermekkorom legszebb karácsonyi emlékeire gondolok, elsőként sosem az ajándékok jutnak eszembe, hanem a jellegzetes illatok. Gyakran töltöttük vidéken az ünnepeket nagymamáéknál, és a meghatározó aromák megtöltötték a levegőt, és ezek a mai napig benne vannak az orromban. Például a fával fűtött sparheltben sülő diós, mákos bejglié vagy éppen a kakaós csavart kalácsé. Hiába szerettem volna, azóta se tudtam ezeket újra alkotni, mert már semmi nem olyan, mint akkor.”

A másik dolog, ami eszembe jut, hogy mennyire szabadok voltunk, senki nem szólt ránk, akkor mentünk haza, ha éhesek voltunk, de egyébként azt csináltunk, amit csak akartunk.

„A falubeli gyerekekkel mentünk szánkózni, játszani. És mire hazaértünk, már állt a feldíszített karácsonyfa és mindent betöltött a karácsonyi illat.”

Vándor Éva gyerekkora ma is visszaköszön ünnepekkor

A színésznő azt is elárulta, hogy bár nem voltak akkoriban nagy ajándékok, azért volt egy olyan meglepetés, amit most is lát lelki szemei előtt.

„Abban az időben egy csoki is hatalmas kincsnek számított, hiszen a boltokban nem igazán volt választék. Így nem is kaptunk hatalmas ajándékokat. Mégis van egy, ami emlékezetes maradt. Körülbelül nyolc éves lehettem, amikor megleptek egy úgynevezett kacsintós babával, ami sírt is, járt a keze-lába, ami ma már nem nagy szám, de akkoriban ez hatalmas dolognak számított. Ráadásul ez már nem kitömött baba volt” – mesélte Vándor Éva a Fanny Magazinnak.