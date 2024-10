„Vándor lélek vagyok” – magánéletéről vallott Vándor Éva

V. É.: Nálunk van egy „no kütyü” szabály, ezek az eszközök szinte teljesen ki vannak zárva az életükből. Ettől függetlenül úgy kezelik a telefont, mintha mindig is ismerték volna a technikát. Elég, ha egyszer látnak egy műveletet, és utána ők tanítanak engem, hogy mit hogyan kellene! (Nevet.)

Vándor Éva lánya gyermekeinek is igyekszik megmutatni a világot Fotó: Forgács Bea/Hot! magazin

Hot!: Igyekeznek megmutatni nekik a világot?

V. É.: Folyamatosan kérdeznek, és próbára tesznek minket a válaszadással. Sok szerepjátékot játszunk együtt, és olyankor a tudást, amit megszereztek, szépen beépítik a játékba. Természetesen ők írják és rendezik az „előadást”.

Hot!: Ilyenkor hajlamos az ember elmerengeni azon, hogy mennyire gyorsan telnek az évek.

V. É.: Magamon is látom, hogy megy az idő, de rajtuk is. Nemrég még a karomban ringattam őket, most meg már rohanok a bicikli után.

Hot!: A sok teendő mellett van azért ideje magára is?

V. É.: A meglévő darabokból játszom havi kettőt, így másra terelődik a hangsúly: család, pihenés, unokák. Nyáron ráálltunk a férjemmel a házfelújításra. Mondanom sem kell, bőven voltak teendők, szóval kitöltötte a nyarat.

Hot!: Most mivel telnek a hétköznapok?

V. É.: Ebben az évadban csatlakoztam társulati tagként a Karinthy Színházhoz, ami nagyon boldoggá tesz, hiszen már hosszú évek óta játszom ott külsősként. Még Karinthy Marci hívott először, és ezúttal is nagyon örültem Olt Tamás igazgató ajánlatának. Januártól kezdjük próbálni Csehov Sirály című darabját, de addig is láthatnak itt a nézők a Bestseller című abszurd vígjátékban. Lesznek még bemutatóim a Turay Ida Színházban és Salgótarjánban is.

Mindig várom az újrakezdést és a próbafolyamatokat, mert annyira izgalmasak.

Hot!: Ha már szó esett róla, hogyan áll a változáshoz?

V. É.: Soha nem féltem tőle. A változások mindig az én döntéseim voltak, és ha az ember jól vagy rosszul dönt, az akkor is az ő döntése. Én mindig inkább kíváncsi voltam, de az emberben folyamatosan jelen van egy pici tartózkodás. A Karinthy Színházzal más a helyzet, mert itt mindenki ismerős, és elképesztően barátságos közegben lehetek.

„Amikor éppen nincs munkám, akkor pihenek, és magammal foglalkozom”

Hot!: Említette, hogy vidéken és a fővárosban is játszik, így, gondolom, elkerülhetetlen az ingázás.