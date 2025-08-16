Nem hiszed el, mit tett Baby Gabi a koncert végén, a rajongók teljesen odavoltak érte!

A 90-es és 2000-es évek hazai popkultúrájának egyik meghatározó alakja Baby Gabi, aki a Baby Sisters formációval robbant be a köztudatba, majd szólókarrierje során is számos slágerrel hódította meg a közönséget. Az évek során a bájos, mindig mosolygós énekesnőből kétgyermekes édesanya lett, aki azonban máig aktívan koncertezik és tartja a kapcsolatot rajongóival.

Baby Gabi gyerekei lassan nyolcévesek lesznek (Fotó: Mediaworks archív)

Baby Gabi még mindig bevállalós

Az énekesnő életében 2016-ban hatalmas fordulat következett be, amikor Baby Gabi ikerfiait, Bencét és Botondot világra hozta. Az azóta eltelt években Gabi nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is helytállt: egyszerre építette tovább zenei karrierjét és nevelte szeretettel, odaadással a gyermekeit. A fiúk ma már szépen cseperednek, és egyre inkább részei édesanyjuk mindennapjainak, nemcsak otthon, hanem néha még a fellépéseken is.

Nemrég Baby Gabi Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amely hamar szíveket hódított meg a közösségi médiában. A felvétel egy nyári koncerten készült, ahol az énekesnő a tőle megszokott energiával és közvetlenséggel énekelte slágereit a lelkes közönségnek. A show vége azonban igazi meglepetést tartogatott: Gabi nem kis bátorsággal kisfiával együtt a közönség közé ugrott, pontosabban egy ott elhelyezett medencébe. A jelenet egyszerre volt játékos, spontán és megható, hiszen ritkán látni egy előadót, aki ennyire bevonja a családját a színpadi pillanatokba.

A videót itt tekintheted meg Gabi hivatalos Facebook oldalán!

A rajongók nem fukarkodtak a kedves szavakkal a videó alatt. A kommentek tele voltak szeretettel, elismeréssel és meghatódottsággal. Sokan kiemelték, hogy Gabi nemcsak tehetséges énekesnő, hanem szerető édesanya is, aki példát mutat abban, hogyan lehet a karriert és a családi életet harmonikusan összeegyeztetni. Voltak, akik arról írtak, hogy ez a fajta közvetlenség és bevállalósság az oka annak, hogy az énekesnő a mai napig ilyen közel áll a közönségéhez.

Szia! Szuper volt itt a buli régi rajongód vagyok Hódmezővásárhelyi, mint Lányi Lala, én is itt születtem. Szeretem az összes dalodat puszi!

Baby Gabi pályafutása töretlen, és bár a zenei trendek sokat változtak az elmúlt két évtizedben, ő hű maradt saját stílusához és személyiségéhez. Fellépésein ugyanaz a kedves, közvetlen és energikus előadó köszönti a közönséget, akit a 90-es évek végén megszerettek.