Baby Gabi bébiszittert keres – sokan félreértik a hirdetést

Szklenár Gabi, más néven Baby Gabi, 2016 szeptemberében ikreknek adott életet, akik Botond és Bence névre hallgatnak. Idén ősszel már nyolcévesek lesznek a fiúk, akik nagy boldogságot hoznak a család életébe. Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor elkélne a segítség mellettük, hiszen a szüleiknek alkalomadtán muszáj nélkülük is elmennie bárhova.

Baby Gabi gyerekei lassan nyolcévesek lesznek (Fotó: Mediaworks archív)

Baby Gabi családja mindenre nem lehet felkészülve

Az énekesnő nagyon ritkán enged betekintést a magánéletébe, arról például, hogy ki a férje és a gyermekei édesapja, nem nyilatkozik. Úgy van vele, hogy van egy előadóművészi énje és egy civil is, és ezt a kettőt még véletlenül sem szeretné összekeverni. Igaza is van, számtalan példát láttunk már arra, hogy azok a párok akik nagyon kiteregetik a magánéletüket, végül nagyon rosszul jönnek ki a dologból... Gabi tehát visszahúzódó magánéletet él, néha azonban muszáj megosztania egy pár információt a nagyközönséggel, főleg akkor, ha neki is segítségre van szüksége. Így történt ez most is.

Gabi a fiai mellé keres egy olyan fiatal lányt, aki nagyritkán be tudna ugrani vigyázni rájuk, amikor neki és a férjének mondjuk hivatalos ügyben el kell szaladnia valahova. Az énekesnő el is kezdte írni a hirdetést, de menetközben jött rá, hogy a bébiszitter és a zenekara neve, a Baby Sisters olyan szinten egybecseng, hogy tényleg alig lehet megkülönböztetni... Voltak is, akik egyből arra gondoltak, hogy énekestársat keres, hogy felélessze a kilencvenes évek legnépszerűbb lánybandájának az emlékét. (Ez egyébként nem is lenne rossz ötlet!)

Sziasztok! Baby Sitter (nem Baby Sisters!) keresésben vagyok. Ha tudtok valakit, vagy akár magadra ismersz, írj nekem légy szíves Messengeren. Köszönettel Gabi

– írta ki a híresség a hivatalos Facebook-oldalára, ahova özönlöttek is a kommentek. A legtöbbjük persze viccesen a zenekari tagságról értekezett:

„Jövök, csak előbb megtanulok énekelni!”

„Szívesen segítek, de az én hangom ehhez kevés lesz”