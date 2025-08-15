RETRO RÁDIÓ

"Nem vagyok és sosem leszek laza mami" - Dukai Regina őszinte vallomása az anyaságról

Instagram posztjában kért tanácsot a követőitől Dukai Regina.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 18:02
Dukai Regina bevallotta, hogy ő nem átlagos anyuka, inkább parázik, minthogy laza lenne. Mindezt egy Instagram posztban vallotta be, ahol tanácsot is kért a követőitől.

Dukai Regina
Dukai Regina túlféltené talán a kislányát? / Fotó: Zsolnai Peter

A modell és énekesnő kislánya, Olivia mellett igyekszik minden pillanatot megélni, ám elárulta, hogy az éjszakák sokszor nem a pihenésről szólnak számára. Gondolatok… derült égből, vagyis inkább csillagos égből csapnak le rám abban a pillanatban, ahogy meg kellene nyugodnom” – írta. Hozzátette, hogy ezek a hirtelen támadó képek és félelmek sokszor közvetlenül elalvás előtt törnek rá, és olyan intenzívek, hogy kiugrik az ágyból, hogy megnézze, minden rendben van-e a kislányával.

Dukai Regina bevallotta, hogy amióta Olivia növekszik, egyre több veszélyforrást lát maga körül. „Jaaj leeshet, jaj eleshet, rádőlhet, túl forró, túl hideg…” – sorolta, majd hozzátette, hogy a legrosszabb, amikor éjszaka rémképek villannak be, amelyeket még leírni sem szeretne.

Túlféltem… ez is természetes. Nem vagyok és sosem leszek laza mami

– fogalmazott Instagram posztjában, majd követőitől kért tanácsot, hogy vajon idővel enyhülhetnek-e ezek a félelmek, vagy elfogadja, hogy ilyen típusú anya marad.

Posztja rengeteg édesanyát megszólított, hiszen sokan átélnek hasonló érzéseket, még ha kevesen is beszélnek róla nyíltan. Dukai Regina őszintesége újra ráirányította a figyelmet arra, hogy az anyaság nemcsak a boldog pillanatokról, hanem a láthatatlan, belső küzdelmekről is szól.

 

