Nehéz máshova nézni: Jennifer Lopez átlátszó ruhája minden tekintet vonz

Jennifer Lopez 2026. január 11-én részt vett a Golden Globe-díjátadón, azonban meztelen hatású ruhája láthatóan pánikot váltott ki belőle a kamerák előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 20:45
jennifer lopez ruha golden globe jlo énekesnő

Jennifer Lopez nude-illusion stílusú Golden Globe-ruhájában láthatóan félt, miközben végigsétált a vörös szőnyegen. Az énekesnő a sztárokkal teli eseményen egy testhez simuló, flitteres díszítésű és virágmotívumokkal ellátott ruhában jelent meg, amely alig takarta a testét. Miközben a paparazzók előtt haladt el, JLO szemmel láthatóan aggódott valami miatt, és egyértelmű utasítást adott.

Veszélyesnek érezte ruháját Jennifer Lopez
Veszélyesnek érezte ruháját Jennifer Lopez Fotó: AFP

Jennifer Lopez meztelen hatású ruhája problémát okozott a díjátadón

Nicola Hickling, a törvényszéki szájról olvasás szakértője és a LipReader elemzője elárulta, hogy mit mondhatott Jennifer Lopez. Nicola szerint az énekesnő egy figyelmeztetést fogalmazott meg:

Vedd le, mert elég veszélyes.

Az énekesnő feltehetően a ruha alsó, tüllből készült részére utalt, amely sellőfazonban szélesedett ki. Többen is segítettek megigazítani Jennifer Lopez ruháját, mire végül elégedett lett az összhatással. Ezután a vörös szőnyeg felé kísérték, ahol meg-megállt, mosolyogva integetett az összegyűlt tömegnek, pózolt és büszkén megmutatta alakját, miközben egy barna, csillogó kézitáskát szorongatott.

A ruha egy 2003-as Jean-Louis Scherrer-kreáció volt, Stéphane Rolland tervezésében, amelyet a Beverly Hills-i Lily et Cie butikból szereztek be. A gyönyörű estélyi 2019-ben a Kerry Taylor Auctions árverésén körülbelül 1470 dollárért kelt el.

JLO ugyan nem jelölték Golden Globe-díjra, de az a megtiszteltetés érte, hogy átadhatta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat musicalben vagy vígjátékban.

A jelöltek között szerepelt George Clooney Jay Kelly szerepéért, Leonardo DiCaprio Bob Fergusonként az Egyik csata a másik után című filmben, Timothée Chalamet Marty Mauserként a Marty Supreme-ben, Ethan Hawke Lorenz Hartként a Blue Moon-ban, Lee Byung-hun Yoo Man-su szerepében a Nincs más választás című filmben, valamint Jessie Plemons Teddy Gatzként a Bugonia-ban.

A díjat végül Timothée Chalamet nyerte el, miután egy héttel korábban ugyanazért az alakításáért elhozta a Critics’ Choice Movie Award legjobb férfi főszereplőnek járó elismerését is - számolt be róla a Daily Star.

 

