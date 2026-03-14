Orbán Viktor a Békemenetről: A legnagyobb és a legfontosabb! Ne hagyd ki!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is készül már a vasárnapi Békemenetre, ami minden bizonnyal az eddigi legnagyobb lesz. Ez az esemény tökéletes arra, hogy a magyarok megmutassák az erejüket, hogy lássa Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel, hogy nem engedünk sem a zsarolásnak, sem a fenyegetésnek.

Orbán Viktor / Fotó: Polyák Attila / MW

Holnap Békemenet. A legnagyobb és a legfontosabb! Ne hagyd ki!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.