Szabó Zsófi Zelenszkijről: Ha Orbán Viktort fenyegeti, akkor a magyar nemzetet fenyegeti

Szabó Zsófi is megszólalt arról, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 17:17
Komoly visszhangot váltott ki a magyar közéletben, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az ügyre már több közéleti szereplő is reagált, és Szabó Zsófi sem hallgatott. A műsorvezető szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel, különösen annak fényében, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni – írja a Bors.

Szabó Zsófi elfogadhatatlannak tartja Zelenszkij viselkedését (Fotó: Mandiner)

Szabó Zsófi Zelenszkij fenyegetéséről: Megmutatta a valódi arcát

Zelenszkij fenyegetéséről határozott véleményt fogalmazott meg.

„Ez az ember szeretne bejutni az Európai Unióba. Ez az ember szeretne az Európai Unió közösségének a tagja lenni. Mégsem viselkedik európai ember módjára. Ezzel nemcsak, hogy nem lesz közelebb a csatlakozáshoz, de megmutatta a valódi arcát is– mondta határozottan a Borsnak.

Szabó Zsófi szerint a fenyegetés nemcsak a miniszterelnököt érinti.

Ha Orbán Viktort fenyegeti, akkor a magyar nemzetet fenyegeti

– mondta, majd elárulta, hogy szerinte miért fontos olyan vezetőt választani, aki nem csak ígérget, hanem tesz is az országa biztonságáért:

„Pont nemrég láttam egy videót Szentkirályi Alexandra egyik oldalán, amiben arról volt szó, hogy Ukrajnában már megválasztottak egy ilyen embert, aki ígért fűt-fát, és akinek az volt a legfontosabb, hogy elnök legyen. És most hol tart az az ország? Orbán Viktor az egyetlen, aki képes megvédeni minket. Neki mindig a magyar emberek lesznek az elsők.”

Szabó Zsófi Orbán Viktornál nem tud jobb vezetőt elképzelni

A műsorvezető szerint Orbán Viktor vezetői stílusa különösen fontos a jelenlegi helyzetben.

Orbán Viktor egy higgadt vezető, aki ilyen helyzeteben is, amikor tényleg sokan ellene vannak, vagy akár támadják őt, azonnal lép: fix áron van már az üzemanyag és megvédi a magyarokat. Én nem tudok nála jobb vezetőt elképzelni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
