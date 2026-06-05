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"Mindenütt jó, de legjobb otthon" - Hazatérhetett a kórházból Rubint Réka

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Erre a pillanatra várt. Hazatérhetett Rubint Réka.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 20:55
Módosítva: 2026.06.05. 20:57
Rubint Réka onkológia kórház

Rubint Réka örömhírt osztott meg Facebook-oldalán. Nemrég egyként aggódott az ország, hogy mi történhetett a fitneszguruval - miután bejelentette, hogy nem várt beavatkozás miatt be kellett feküdnie az onkológiára. Most végre boldogan osztotta meg: hazatérhetett a kórházból.

Rubint Réka végre hazatérhetett a kórházból
Rubint Réka végre hazatérhetett a kórházból
Fotó: Bors

Rubint Réka végre hazatérhetett a kórházból

A fitneszguru egy Facebook-bejegyzésben írta le érzelmes sorokban, milyen hálát érez az Onkológiai Intézet dolgozóinak és azért is, hogy végre otthon lehet családjával. Lánya, Lara külön készült a hazatérésére: kedvenc ételét készítette, ami miatt egész délután a konyhában állt.

Mindenütt jó , de legjobb otthon! Velük!

– kezdte a posztban Réka. Hozzátette, családja szeretete mindenen átsegíti.

Hàlásan köszönöm az Országos Onkológiai Intézet vezetőségének, orvosainak, ápolóinak, beteghordozójának és takarítóinak a szakmai profizmust, a figyelmet és a szeretetteljes közeget, amellyel minden egyes nap hozzájárultak a felépülésemhez. Ez minden beteg esetében ugyanígy történt! A nővérkék a branült rögzítő ragtapaszra szívecskét rajzoltak, ezzel is kedveskedve a betegeknek.

Természetesen, ahogy ismerjük Rékát - szó esett arról is, mikor és hogyan tervez visszatérni az edzéstartáshoz. A fitneszguru elmondta, egyelőre csak elkíséri férjét és lányát a holnapi gyáli edzésre.

Holnap a gyáli edzésemet Norbi és Lara fogja tartani, de elkísérem őket és ott leszek Veletek! (...) Kedden este Rozsnyai, ahol szintén ott leszek, de a tornát még Norbi fogja tartani. Szépen, fokozatosan, vigyázva magamra térek vissza a kímélő mozgáshoz. A testem úgyis jelezni fog mindent!

 

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