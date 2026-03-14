Horoszkóp: A hétvégén új esélyt kap ez a csillagjegy
A Nap a Kosban jár, a Hold pedig átlép a Vízöntő jegyébe. Íme a szombati horoszkóp.
Kos
A tűz elemű bolygók és a Vízöntő Hold inspirálják és feltöltik. Nagyon motiváltnak érezheti magát, és nagy a teherbírása is. A türelméről viszont ez nem mondható el: most könnyű kiakasztani! Igyekezzen elkerülni a felesleges vitákat.
Bika
Szombaton egy kisebb-nagyobb vita várhat önre, különösen akkor, ha aktívabban bekapcsolódik egy beszélgetésbe, amely a közelében alakul ki. Igaza van, de most nem lenne taktikus, ha addig menne, amíg a másik ezt be nem ismeri. Néha hagyja a másikat is „győzni”.
Ikrek
Nagyon szenvedélyes nap lehet a mai, ami túlzott feszültséget is hozhat. Nem biztos, hogy elegendő lesz egy helyes döntéshez, ha csak annak hisz, amit lát vagy hall. Érdemes a színfalak mögé is néznie.
Rák
A Kos Nap és a Vízöntő Hold remekül szinkronban vannak, és nagyon jó hatással vannak önre. Újra optimistább lehet, és ennek megfelelően a kisugárzása is megváltozik. Ezzel pedig vonzza az előrevivő helyzeteket és a jó embereket.
Oroszlán
Ha volt valami a közelmúltban, ami nem sikerült, vagy nem úgy alakult, ahogyan szerette volna, most kaphat egy második esélyt. Itt az idő: lépjen, ugorjon, vagy kezdjen bele abba, amit szeretne, mert most jó eséllyel siker koronázza a tevékenységét.
Szűz
Ön jókedvű lehet, de egy a közelében kialakuló vita látványa rossz érzésekkel töltheti el, pedig valójában semmi köze az egészhez, és főleg nem Ön az okozója. Próbálja meg lelkileg elszigetelni magát ettől, különösen akkor, ha amúgy sem tehet ellene semmit.
Mérleg
Nagyon pozitív lehet az ön számára ez a nap, és igazán jó híreket kaphat. Az is lehetséges, hogy egy korábban elindított tervében következik be kedvező fordulat. Érdemes figyelnie a környezete reakcióit, mert ezekből fontos következtetéseket vonhat le.
Skorpió
A Kos Nap és a Vízöntő Hold nagyon kedvező hatással van önre: jókedvet és könnyedséget hoz a napjába. Most bármibe is kezd, azt gördülékenyen és simán végezheti. Arra azonban figyeljen, hogy ne bonyolódjon elméleti vitákba.
Nyilas
A tűz elemű Nap és a Vízöntő Hold izgalmat hoz az életébe. Már délelőtt történhet valami váratlan, ami ugyanakkor pozitív és akár humoros is lehet. Egy ismerőstől pedig nagyon érdekes híreket hallhat, amelyek megragadják a fantáziáját.
Bak
A nap nagy részében még a Bak jegyében jár a Hold, és komoly segítséget vagy támogatást kaphat valakitől. Az is lehet, hogy ön nyújt ilyen támogatást a másiknak, de az biztos, hogy ennek hatására elmélyül a kapcsolatuk. Akár egy új barátság is kezdetét veheti ezen a napon.
Vízöntő
A Nap a Kosban jár, a Hold pedig délután átlép az ön jegyébe. Ettől minden porcikáját átjárhatja a vidámság és a pozitív energia, amelyet arra használhat fel, amire csak szeretné. Például erőt adhat valakinek a környezetében azzal a kisugárzással, amely most önből árad.
Halak
A mai tüzes energiák lendületessé és jókedvűvé tehetik önt. Magabiztos, határozott és erős lehet, amit a környezete is megérez. Sokat számít, hogyan viselkedik és milyen példát mutat ma, mert van egy fontos ügy, amelyben számítanak önre.
