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Jön az 5. társasjátékok éjszakája: itt várják a résztvevőket a fővárosban és vidéken

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Ismét megrendezik az ország legnagyobb játékmaratonját, méghozzá június 6-án. Az idei társasjátékok éjszakáján mindjárt két társasjáték verseny is zajlik majd párhuzamosan. Mutatjuk a részleteket!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 14:47
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A társasjátékozás szerelmesei világszerte 2013 óta ünneplik a hobbijukat az International Tabletop Day vagyis a nemzetközi társasjáték nap keretein belül. Ebből a nemzetközi kezdeményezésből inspirálódva született meg az a hazai hagyomány, ami idén már 5. alkalommal hívja egy asztalhoz az ország játékosait.

Jön az 5. társasjátékok éjszakája.
Egyre népszerűbbek a társasjátékok, már országos programsorozat is kapcsolódik a közös játékhoz
 Fotó: Pressmaster

Mi a társasjátékok éjszakája?

A rendezvény elsődleges célja, hogy korosztálytól függetlenül minél több emberhez eljuttassa a közös játék örömét, és egyetlen éjszakára az egész ország figyelmét a hazai, rohamosan fejlődő társasjátékos életre irányítsa. Az idei jubileumi alkalom minden eddiginél nagyobb durranásnak ígérkezik: a történelemben először két országos társasjáték-verseny is zajlik majd párhuzamosan, egy időben, június 6-án! A támogatók jóvoltából ráadásul idén minden látogató és versenyző garantáltan nyer valamit, így a felejthetetlen élmények mellett kézzelfogható ajándékokkal is gazdagodhatnak a résztvevők. Akár rutinos stratégia-rajongó valaki, akár most ismerkedik a modern társasjátékokkal, több helyszínen is próbára teheti magát. Mutatjuk, hogy hol!

Ezek a társasjátékok éjszakájának budapesti játékhelyszínei

A fővárosban a hangulatos pincéktől a hatalmas szabadtéri rendezvényekig rengeteg lokáció csatlakozott a kezdeményezéshez. Aki igazi játékmaratonra vágyik, azt a Board Game Cafe végtelenített játékidővel és nonstop nyitvatartással várja, ahol egészen másnap (június 7.) reggel 6 óráig lehet társasjátékozni. Aki a nyári éjszaka hangulatát kötné össze a játékkal, annak irány a Kopaszi-gát ahol a Játszóház Projekt csapata által egy hatalmas, éjszakába nyúló open-air partin vehet részt. A Gémklub szintén teljes gőzzel készül: a klubhelyiségük mellett a mintaboltjuk is nyitva áll majd az éjszakai zsongásban. A családiasabb, klubjellegű élményekre vágyókat Dél-Pesten a 18. kerületi TOKEN Társasjáték Klub, míg Észak-Budán a békásmegyeri Ezüsthegyi Könyvtár várja, utóbbi este 19 órától indítja az év legizgalmasabb virrasztását. A belvárosi éjszakai élet és a társasok fúzióját a Game Up! Pub, a Játsz/Ma, a Görbe Goblin (éjféli zárásig), valamint a brutális, több mint 400 játékból álló kínálattal rendelkező Ratmayer Sport & Game Bár biztosítja. Nem érdemes kihagyni a Cinkelt kocka eseményét sem, ahol június 6-án szándékosan "gyanúsan sokáig" az asztalokon hagyják a társasokat!

Több nagyvárosban is lesznek szervezett programok

A Társasjátékok Éjszakája idén is valódi országos mozgalommá növi ki magát. Íme további 15 helyszín, ahol bárki részt vehet az eseményen:

Település

Helyszín

VeszprémDigitális Tudásközpont
SopronKocKávézó
ÉrdKI JÖN? Társasjáték Klub
SzegedOffline Pont / JESZ
PécsUránvárosi Művelődési Ház
KecskemétKecskeméti Társasjáték Kör (KeTKE)
NyíregyházaLabor Kávézó
VácVáci Társasjáték Klub
EsztergomEsztergomi Társasjátékos Éjszaka
ZalaegerszegZalaegerszegi Társasjátékosok
NagykanizsaGémkapocs Társasjáték Klub
PápaPápai Társasjáték Egyesület
HerceghalomHerceghalom Társasjáték
KerepesKerepesi Társasjáték Klub
A résztvevő helyszínek teljes listája itt található!

 

 

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