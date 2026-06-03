Adásban elszólta magát: házas színészt csókolna Kovács Gyopár
Kovács Gyopár meglepő vallomást tett. De mielőtt bárki kongatni kezdené a vészharangot a színész titkos esküvője miatt, eláruljuk, hogy az egész mögött egy zseniális játék áll.
Bár sokan arra fogadtak volna, hogy egykori állítólagos lovagja, Marics Peti nevét mondja majd, Kovács Gyopár teljesen más irányba kanyarodott. Választottja nem más, mint a sármos kollégája, Ember Márk! De vajon, mit szól ehhez Ember Márk felesége, Virág?
Kovács Gyopár Kiss, Marry, Kill játéka
A Lelkizünk podcast vendégeként Kovács Gyopár pontosan tudta, a műsorban nemcsak a felszínt kapargatják, de arra talán ő sem számított, hogy a stúdióban előkerül a világ egyik legnépszerűbb és legveszélyesebb villámjátéka. A szabályok egyszerűek, de kegyetlenek. Amikor a mikrofonok előtt elhangzott a kérdés, hogy ki lenne az a hazai híresség, akivel csókolózna, Gyopár nem köntörfalazott. A színésznő végül mosolyogva mondta ki a nevet: Ember Márk. A két fiatal tehetség neve abszolút összeforrt a szakmában. Rengeteget dolgoznak együtt, a színpadon és a kamerák előtt is tökéletesen működik közöttük a kémia – na de ennyire?
De miért nem Marics Peti lett a befutó?
A kommentszekciókban azonnal beindult a találgatás, és a rutinos pletykavadászok egy emberként hördültek fel: "Na és mi van Marics Petivel?!" Nem titok, hogy a fél ország hónapokon át lázban égett, amikor Gyopárt összehozták a Valmar szívtiprójával. Bár a románcot hivatalosan soha, semelyik fél nem erősítette meg, a rajongók szentül hitték, hogy füst nélkül nincs tűz. Gyopár azonban zseniális és rendkívül elegáns stratégiát választott. Ahelyett, hogy olajat öntött volna a tűzre, a legbiztonságosabb és legviccesebb utat választotta: egy olyan kollégát nevezett meg, akivel amúgy is félszavakból megértik egymást.
Mit szól ehhez Ember Márk párja?
A történetben van egy aprócska, de annál fontosabb csavar: Ember Márk szíve már nagyon is foglalt! A színész tavaly augusztusban, a legnagyobb titokban vezette oltár elé szerelmét, Havasi Virágot. A szerelmesek olyan mesterien rejtőzködtek a vakuk elől, hogy a fél világ csak utólag értesült a boldogító igenről. Vajon, mit szól Virág ahhoz, hogy a férje lett a „Kiss” kategória győztese? Nos, mivel egyértelműen egy közkedvelt társasjátékról van szó, a színházi világban a féltékenység helyett inkább a humor diktál. Virág pontosan tudja, hogy a színpadon a csókok a szakma velejárói, így valószínűleg nem egy tányértörős veszekedés, hanem egy hatalmas közös nevetés fogadta Gyopár poénját.
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