Adásban elszólta magát: házas színészt csókolna Kovács Gyopár

Bár sokan arra fogadtak volna, hogy egykori állítólagos lovagja, Marics Peti nevét mondja majd, Kovács Gyopár teljesen más irányba kanyarodott. Választottja nem más, mint a sármos kollégája, Ember Márk! De vajon, mit szól ehhez Ember Márk felesége, Virág?

Kovács Gyopár Instagramjáról nem derül ki, van-e jelenleg párja (Fotó: Instagram)

Kovács Gyopár Kiss, Marry, Kill játéka

A Lelkizünk podcast vendégeként Kovács Gyopár pontosan tudta, a műsorban nemcsak a felszínt kapargatják, de arra talán ő sem számított, hogy a stúdióban előkerül a világ egyik legnépszerűbb és legveszélyesebb villámjátéka. A szabályok egyszerűek, de kegyetlenek. Amikor a mikrofonok előtt elhangzott a kérdés, hogy ki lenne az a hazai híresség, akivel csókolózna, Gyopár nem köntörfalazott. A színésznő végül mosolyogva mondta ki a nevet: Ember Márk. A két fiatal tehetség neve abszolút összeforrt a szakmában. Rengeteget dolgoznak együtt, a színpadon és a kamerák előtt is tökéletesen működik közöttük a kémia – na de ennyire?

De miért nem Marics Peti lett a befutó?

A kommentszekciókban azonnal beindult a találgatás, és a rutinos pletykavadászok egy emberként hördültek fel: "Na és mi van Marics Petivel?!" Nem titok, hogy a fél ország hónapokon át lázban égett, amikor Gyopárt összehozták a Valmar szívtiprójával. Bár a románcot hivatalosan soha, semelyik fél nem erősítette meg, a rajongók szentül hitték, hogy füst nélkül nincs tűz. Gyopár azonban zseniális és rendkívül elegáns stratégiát választott. Ahelyett, hogy olajat öntött volna a tűzre, a legbiztonságosabb és legviccesebb utat választotta: egy olyan kollégát nevezett meg, akivel amúgy is félszavakból megértik egymást.

Kovács Gyopár és Ember Márk gyakran dolgoznak együtt közös produkciókban (Fotó: Facebook)

Mit szól ehhez Ember Márk párja?

A történetben van egy aprócska, de annál fontosabb csavar: Ember Márk szíve már nagyon is foglalt! A színész tavaly augusztusban, a legnagyobb titokban vezette oltár elé szerelmét, Havasi Virágot. A szerelmesek olyan mesterien rejtőzködtek a vakuk elől, hogy a fél világ csak utólag értesült a boldogító igenről. Vajon, mit szól Virág ahhoz, hogy a férje lett a „Kiss” kategória győztese? Nos, mivel egyértelműen egy közkedvelt társasjátékról van szó, a színházi világban a féltékenység helyett inkább a humor diktál. Virág pontosan tudja, hogy a színpadon a csókok a szakma velejárói, így valószínűleg nem egy tányértörős veszekedés, hanem egy hatalmas közös nevetés fogadta Gyopár poénját.