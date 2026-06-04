Csak 10 másodpercbe telik, ettől lesz gyönyörű a liliom!

A liliomok nyáron különösen szép virágokat hozhatnak, ha júniusban elvégzünk egy egyszerű, alig néhány másodperces feladatot: áthelyezzük őket egy kedvezőbb helyre a lakásban.

A liliomok gyönyörű szobanövények tudnak lenni Fotó: Unsplash/Illusztráció

A liliom gondozása nem olyan nehéz, mint azt sokan gondolják

Bár a liliom az egyik legnépszerűbb és legkönnyebben gondozható szobanövény, a nyári melegben az öntözés önmagában nem mindig elegendő. Sokan automatikusan az ablakpárkányon tartják növényeiket, hogy minél több fényhez jussanak. Ám a liliom kifejezetten érzékeny a közvetlen napsütésre. A túl erős napfény megégetheti a leveleket, a virágok pedig barnává és törékennyé válhatnak.

Craig Wilson kertészeti szakértő szerint a növény sokkal jobban fejlődik, ha párásabb környezetbe kerül. A liliom eredetileg trópusi esőerdőkben honos, ahol a meleg, nedves levegő és a szűrt fény biztosítja számára az ideális körülményeket. Éppen ezért a fürdőszoba vagy a konyha gyakran tökéletes hely lehet számára, hiszen a zuhanyzás és a főzés során keletkező pára segít hidratáltan tartani a növényt.

A szakértő szerint a liliomot elegendő néhány naponta megöntözni, sőt, a párásabb helyiségekben még kevesebb vízzel is beéri. Fontos azonban, hogy ne tegyük közvetlenül ablak vagy ajtó mellé, ahol erős napsütés vagy huzat érheti.

Ha a fürdőszobában vagy a konyhában nincs elegendő hely, a nappali vagy a hálószoba is megfelelő választás lehet. Az emberek jelenléte ugyanis természetes módon növeli a levegő páratartalmát, ami szintén kedvez a növénynek.

A kertész szerint már egy ilyen apró változtatás is látványos eredményt hozhat, a liliom egészségesebb lesz, több virágot hozhat, és egész nyáron üde dísze maradhat az otthonnak – írja a Mirror.