Fontos figyelmeztetést kaptak az androidosok: ezt most nem szabad mellőznöd!
Érdemes ezt mihamarabb ellenőrizned! Erre hívták fel az Android telefont használok figyelmét.
Ha Android telefon van a zsebedben, akkor érdemes a beállításokban ellenőrizned a közelgő frissítéseket. Ez semmiképpen sem egy figyelmen kívül hagyható figyelmeztetés, a Google pedig megerősítette, hogy számos aggasztó hibát kijavított az Android operációs rendszerében.
Fontos figyelmeztetést kaptak azok, akiknek Android telefonjuk van
Valójában összesen 124 biztonsági problémát javítottak ki ebben a legújabb kiadásban, közülük egy, az úgynevezett nulladik nap fenyegetés alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők már felfedezték őket, és aktívan kihasználják azokat az Android-eszközök támadására. Ezért létfontosságú, hogy a felhasználók a lehető leghamarabb frissítsék telefonjaikat.
Ez az Android biztonsági közlemény az Android-eszközöket érintő biztonsági réseket részletezi. Vannak arra utaló jelek, hogy a CVE-2025-48595 biztonsági rést korlátozottan, célzottan kihasználhatják
– részletezte a Google a legújabb közleményében.
Jelenleg nem világos, hogy pontosan hány eszközt érinthetett a támadás, de a legújabb szoftver telepítése megvédi a készülékeket a jövőbeni támadásoktól. Érdemes megjegyezni, hogy a Google saját Pixel készülékei kapják meg elsőként a frissítést, más gyártók, például a Samsung valószínűleg a következő napokban és hetekben fognak rendszermódosításokat kiadni.
Annak ellenőrzéséhez, hogy eszközödön az Android legújabb verziója fut-e, egyszerűen lépj a Beállítások, Rendszerfrissítések menüpontra, és ellenőrizd a függőben lévő letöltéseket. A telepítéshez újra kell indítanod az eszközt. Miután az újraindítás megtörtént, az összes frissítés települ, és a készüléket biztonsági aggályok nélkül továbbra is használhatod - írja a Mirror.
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