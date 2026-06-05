RETRO RÁDIÓ

Fontos figyelmeztetést kaptak az androidosok: ezt most nem szabad mellőznöd!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Érdemes ezt mihamarabb ellenőrizned! Erre hívták fel az Android telefont használok figyelmét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 11:30
telefon Android veszély figyelmeztetés

Ha Android telefon van a zsebedben, akkor érdemes a beállításokban ellenőrizned a közelgő frissítéseket. Ez semmiképpen sem egy figyelmen kívül hagyható figyelmeztetés, a Google pedig megerősítette, hogy számos aggasztó hibát kijavított az Android operációs rendszerében.

Samsung Galaxy telefon, okostelefon, mobiltelefon
Ha Androidos telefonod van, akkor ezt a figyelmeztetést neked sem szabad fél vállról venned Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fontos figyelmeztetést kaptak azok, akiknek Android telefonjuk van

Valójában összesen 124 biztonsági problémát javítottak ki ebben a legújabb kiadásban, közülük egy, az úgynevezett nulladik nap fenyegetés alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők már felfedezték őket, és aktívan kihasználják azokat az Android-eszközök támadására. Ezért létfontosságú, hogy a felhasználók a lehető leghamarabb frissítsék telefonjaikat.

Ez az Android biztonsági közlemény az Android-eszközöket érintő biztonsági réseket részletezi. Vannak arra utaló jelek, hogy a CVE-2025-48595 biztonsági rést korlátozottan, célzottan kihasználhatják

– részletezte a Google a legújabb közleményében.

Jelenleg nem világos, hogy pontosan hány eszközt érinthetett a támadás, de a legújabb szoftver telepítése megvédi a készülékeket a jövőbeni támadásoktól. Érdemes megjegyezni, hogy a Google saját Pixel készülékei kapják meg elsőként a frissítést, más gyártók, például a Samsung valószínűleg a következő napokban és hetekben fognak rendszermódosításokat kiadni.

Annak ellenőrzéséhez, hogy eszközödön az Android legújabb verziója fut-e, egyszerűen lépj a Beállítások, Rendszerfrissítések menüpontra, és ellenőrizd a függőben lévő letöltéseket. A telepítéshez újra kell indítanod az eszközt. Miután az újraindítás megtörtént, az összes frissítés települ, és a készüléket biztonsági aggályok nélkül továbbra is használhatod - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu