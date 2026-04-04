Figyelmeztetést adott ki a Google Chrome: azonnal frissíts, különben...

Sürgős riasztást adtak ki a Google Chrome az összes felhasználójának. Amennyiben neked is ez a népszerű szoftver van telepítve a számítógépedre, akkor azonnal frissítsd, majd indítsd újra a böngészőt. A Google ugyanis kiadott egy kritikus javítást, amely 21 biztonsági rést orvosol: az egyik ilyen hibát, a CVE-2026-5281-et ráadásul nulladik napi hibának minősítették.

A Google Chrome összes felhasználója veszélyben lehet / Fotó: Firmbee.com / unsplash.com – Képünk illusztráció

Erre figyelmezteti felhasználóit a Google Chrome

A „nulladik napi” hiba azt jelenti, hogy a sebezhetőséget már ismerik és aktívan ki is használják a kiberbűnözők.

A Google-nak tudomása van arról, hogy a CVE-2026-5281 sebezhetőségének kihasználása fennáll

- erősítette meg a böngésző.

Azt, hogy ki fedezte fel a hibát, vagy hogy hogyan használták fel, egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Google-nak azonban már a múlt hónapban bejelentették.

Ez a frissítés 21 biztonsági javítást tartalmaz. A hiba részleteihez való hozzáférés korlátozott lehet, amíg a legtöbb felhasználó nem telepítette a javítást. Fenntarthatjuk a korlátozásokat akkor is, ha a probléma egy harmadik féltől származó, még nem frissített könyvtárat érint

- jelentette be egy korábbi közleményben a Google.

A védelem megőrzése érdekében minden Chrome-felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a legújabb verziót használja.

A Google szerint a stabil csatorna mostantól a következőre frissült:

146.0.7680.177/178 Windows és Mac rendszerre

146.0.7680.177 Linux rendszeren

Ezek a frissítések a következő napokban és hetekben kerülnek bevezetésre.

A verzió ellenőrzéséhez nyisd meg a Chrome menüjét, majd a Súgóban válaszd a „Google Chrome névjegye” lehetőséget. Ekkor egy ablakban megjelenik a verziószám. Amennyiben a rendszer a Chrome újraindítását kéri, akkor nem a legújabb verziót használod, és azonnal frissítened kell. Ezt követően az eszközöd már védve lesz az újonnan felfedezett fenyegetésekkel szemben – írja a Mirror.