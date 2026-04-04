Figyelmeztetést adott ki a Google Chrome: azonnal frissíts, különben...
Kritikus javítást adott ki a böngésző. Amennyiben neked is telepítve van a Google Chrome, az alábbi lépést semmi esetre se hagyd ki!
Sürgős riasztást adtak ki a Google Chrome az összes felhasználójának. Amennyiben neked is ez a népszerű szoftver van telepítve a számítógépedre, akkor azonnal frissítsd, majd indítsd újra a böngészőt. A Google ugyanis kiadott egy kritikus javítást, amely 21 biztonsági rést orvosol: az egyik ilyen hibát, a CVE-2026-5281-et ráadásul nulladik napi hibának minősítették.
Erre figyelmezteti felhasználóit a Google Chrome
A „nulladik napi” hiba azt jelenti, hogy a sebezhetőséget már ismerik és aktívan ki is használják a kiberbűnözők.
A Google-nak tudomása van arról, hogy a CVE-2026-5281 sebezhetőségének kihasználása fennáll
- erősítette meg a böngésző.
Azt, hogy ki fedezte fel a hibát, vagy hogy hogyan használták fel, egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Google-nak azonban már a múlt hónapban bejelentették.
Ez a frissítés 21 biztonsági javítást tartalmaz. A hiba részleteihez való hozzáférés korlátozott lehet, amíg a legtöbb felhasználó nem telepítette a javítást. Fenntarthatjuk a korlátozásokat akkor is, ha a probléma egy harmadik féltől származó, még nem frissített könyvtárat érint
- jelentette be egy korábbi közleményben a Google.
A védelem megőrzése érdekében minden Chrome-felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a legújabb verziót használja.
A Google szerint a stabil csatorna mostantól a következőre frissült:
146.0.7680.177/178 Windows és Mac rendszerre
146.0.7680.177 Linux rendszeren
Ezek a frissítések a következő napokban és hetekben kerülnek bevezetésre.
A verzió ellenőrzéséhez nyisd meg a Chrome menüjét, majd a Súgóban válaszd a „Google Chrome névjegye” lehetőséget. Ekkor egy ablakban megjelenik a verziószám. Amennyiben a rendszer a Chrome újraindítását kéri, akkor nem a legújabb verziót használod, és azonnal frissítened kell. Ezt követően az eszközöd már védve lesz az újonnan felfedezett fenyegetésekkel szemben – írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre