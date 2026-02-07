RETRO RÁDIÓ

Te is érintett lehetsz! Ezt az üzenetküldő alkalmazást törhették fel a csalók

Sok ember fiókjához férhettek hozzá. Arra kérik az alkalmazás felhasználóit, hogy változtassanak a beállításukon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 19:00
csalás WhatsApp alkalmazás átverés hacker

A Google Project Zero csapata felfedezett egy hibát, amely lehetővé tette, hogy rosszindulatú fájlokat küldjenek közvetlenül a telefonokra. Az alkalmazást hackerek támadhatták meg.

A népszerű alkalmazás hackerek áldozatává vált Fotó: unsplash

Csaló üzenetek terjednek az alkalmazáson

A hackerek hamis csoportos csevegéseket hoztak létre, majd véletlenszerű felhasználókat hívtak meg, hogy csatlakozzanak. Ha a meghívást elfogadták, a fertőzött fájlok letöltődtek anélkül, hogy bárki is észrevette volna. A fájlokat ezután rosszindulatúan használták fel, hogy hozzáférjenek az emberek eszközein tárolt személyes adatokhoz.

Azt tanácsolják, hogy a felhasználók tiltsák le az automatikus letöltéseket, hogy védekezzenek ellene. Bár a WhatsApp kiadott egy javítást az új fertőzések blokkolására, nem világos, hogy hány embert érintett a hackelés. A Malwarebytes azt állítja, hogy az automatikus letöltések kikapcsolása megakadályozza, hogy ez a jövőben is megtörténjen. Emiatt semmilyen fájl, kép vagy videó nem fog letöltődni automatikusan - írja a metro.co.uk.

Ezt tedd, hogy kikapcsold a beállítást:

  • Nyisd meg a WhatsAppot
  • Kattints a jobb felső sarokban található hárompontos menüre
  • Kattints a beállításokra, majd a tárhely és adatok menüpontra
  • Kattints ezután a média automatikus letöltése menüre
  • Töröld a jelölést az összes médiatípus mellől és nyomd meg az OK gombot

A hiba sebezhetővé teszi az emberek eszközeit a „hamisítással” szemben, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők csatolt képfájlként álcázzák a rosszindulatú programjukat. A dokumentum miatt extra program fog bejutni a készülékbe és így a hackerek rosszindulatú kódokat tudnak rajta futtatni. Ellophatják a jelszavakat, akár az eszköz felett is átvehetik az irányítást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
