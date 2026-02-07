Te is érintett lehetsz! Ezt az üzenetküldő alkalmazást törhették fel a csalók

A Google Project Zero csapata felfedezett egy hibát, amely lehetővé tette, hogy rosszindulatú fájlokat küldjenek közvetlenül a telefonokra. Az alkalmazást hackerek támadhatták meg.

A népszerű alkalmazás hackerek áldozatává vált Fotó: unsplash

Csaló üzenetek terjednek az alkalmazáson

A hackerek hamis csoportos csevegéseket hoztak létre, majd véletlenszerű felhasználókat hívtak meg, hogy csatlakozzanak. Ha a meghívást elfogadták, a fertőzött fájlok letöltődtek anélkül, hogy bárki is észrevette volna. A fájlokat ezután rosszindulatúan használták fel, hogy hozzáférjenek az emberek eszközein tárolt személyes adatokhoz.

Azt tanácsolják, hogy a felhasználók tiltsák le az automatikus letöltéseket, hogy védekezzenek ellene. Bár a WhatsApp kiadott egy javítást az új fertőzések blokkolására, nem világos, hogy hány embert érintett a hackelés. A Malwarebytes azt állítja, hogy az automatikus letöltések kikapcsolása megakadályozza, hogy ez a jövőben is megtörténjen. Emiatt semmilyen fájl, kép vagy videó nem fog letöltődni automatikusan - írja a metro.co.uk.

Ezt tedd, hogy kikapcsold a beállítást: Nyisd meg a WhatsAppot

Kattints a jobb felső sarokban található hárompontos menüre

Kattints a beállításokra, majd a tárhely és adatok menüpontra

Kattints ezután a média automatikus letöltése menüre

Töröld a jelölést az összes médiatípus mellől és nyomd meg az OK gombot

A hiba sebezhetővé teszi az emberek eszközeit a „hamisítással” szemben, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők csatolt képfájlként álcázzák a rosszindulatú programjukat. A dokumentum miatt extra program fog bejutni a készülékbe és így a hackerek rosszindulatú kódokat tudnak rajta futtatni. Ellophatják a jelszavakat, akár az eszköz felett is átvehetik az irányítást.