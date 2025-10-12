Ez minden felhasználót érint: aggasztó átverés terjed a népszerű alkalmazáson

Egész Európán végigsöpör ez az új, szöveges átverés. Mindenkit arra figyelmeztetnek: törölje, ha ilyen üzenetet kap.
Manapság, amikor a legtöbbünk az online térben tölti szinte a fél életét, nem lehet elég óvatosnak lenni a különböző csalási kísérletekkel szemben. Elég ugyanis egyetlen óvatlan kattintás, és rögtön oda minden személyes adatunk, vagy akár a pénzünk is. A kiberbűnözők ráadásul egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak meg rászedni minket, így nem árt tisztában lenni a legújabb kísérletekkel. Nemrég például a népszerű WhatsApp üzenetküldő és videóhívó alkalmazáson belül bukkant fel egy új, aggasztó szöveges átverés, amely már kezd végigsöpörni Európa egyes részein.
A legújabb fenyegetést a Bitdefender csapata észlelte, amely egy érzelmen alapuló taktikát alkalmaz annak érdekében, hogy rávegye a felhasználókat arra, rákattintsanak a kapott linkekre, majd átadják a személyes, biztonsági kódjaikat. Az egész egy üzenettel kezdődik, amely egy ismerőstől érkezik, és így szól:
Szia! Kérlek, szavazz XY-ra ezen a versenyen, ő egy közeli barátom lánya. A fődíj egy külföldi ösztöndíj. Nagyon köszönöm!
Ha nagyon őszinték akarunk lenni, amennyiben egy ilyen üzenet kapunk egy közeli barátunktól vagy családtagunktól, akkor gondolkodás nélkül rányomunk az egyébként ártalmatlannak tűnő linkre. Ebben az esetben viszont a felhasználó egy hamis weboldalra kerül, ahol szavazásra kérik fel. Amint rákattint, azonnal felugrik egy üzenet, amely a telefonszámát kéri, valamint egy kódot, amit az eszközre küldenek. Itt kezd ijesztővé válni a helyzet, mivel valójában szó sincs szavazásról: ez pusztán egy átverés, amelynek célja a WhatsApp-fiókokhoz való hozzáférés megszerzése. Miután a kiberbűnöző megszerzi a telefonszámot és a megadott WhatsApp biztonsági kódot, hozzáférhet a fiókhoz, kizárva onnan felhasználót. A bűnözők ezután további hamis üzeneteket küldenek az illető ismerőseinek, amelyekkel pénzt vagy személyes adatokat csalhatnak ki az emberektől.
Ez azonnali hozzáférést biztosít a támadóknak a fiókokhoz, amelyeket aztán a csalás terjesztésére és új áldozatok pénzének megszerzésére használnak fel
- magyarázta el a Bitdefender.
A fenyegetés jelenleg is fennáll, a támadók már 177 csaló webhelyet és 554 egyedi URL-t telepítettek, több ezer felhasználót célozva meg csak az elmúlt két hónapban. Eddig a támadások többsége olyan területeken történt, mint Lengyelország, Románia és Németország, de az Egyesült Királyság lehet a következő célpont, és egy nap elérheti Magyarországot is, így nem árt résen lenni.
Íme, néhány tanács a Bitdefender csapatától, valamint három szabály, hogy elkerüld az átverést!
• Soha ne oszd meg a WhatsApp ellenőrző kódodat senkivel – még a barátaiddal vagy a családoddal sem
• A pénzre vagy szívességekre vonatkozó kéréseket ellenőrizd közvetlen telefonhíváson keresztül
• A gyanús üzeneteket jelentsd a WhatsAppon („Továbbiak → Jelentés”)
Ha már feltörtek:
• Próbáld meg visszaszerezni az irányítást a fiókod felett egy új ellenőrző kód kérésével
• Lépj kapcsolatba a WhatsApp ügyfélszolgálatával a [email protected] címen
• Értesítsd a bankodat, amennyiben pénz átutalása történt
• Tájékoztasd az ismerőseidet a történtekről
