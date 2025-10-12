Ez minden felhasználót érint: aggasztó átverés terjed a népszerű alkalmazáson

Manapság, amikor a legtöbbünk az online térben tölti szinte a fél életét, nem lehet elég óvatosnak lenni a különböző csalási kísérletekkel szemben. Elég ugyanis egyetlen óvatlan kattintás, és rögtön oda minden személyes adatunk, vagy akár a pénzünk is. A kiberbűnözők ráadásul egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak meg rászedni minket, így nem árt tisztában lenni a legújabb kísérletekkel. Nemrég például a népszerű WhatsApp üzenetküldő és videóhívó alkalmazáson belül bukkant fel egy új, aggasztó szöveges átverés, amely már kezd végigsöpörni Európa egyes részein.

Új csalási kísérlet terjed a népszerű WhatsApp alkalmazáson / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Új csalási kísérlet terjed a népszerű alkalmazáson

A legújabb fenyegetést a Bitdefender csapata észlelte, amely egy érzelmen alapuló taktikát alkalmaz annak érdekében, hogy rávegye a felhasználókat arra, rákattintsanak a kapott linkekre, majd átadják a személyes, biztonsági kódjaikat. Az egész egy üzenettel kezdődik, amely egy ismerőstől érkezik, és így szól:

Szia! Kérlek, szavazz XY-ra ezen a versenyen, ő egy közeli barátom lánya. A fődíj egy külföldi ösztöndíj. Nagyon köszönöm!

Ha nagyon őszinték akarunk lenni, amennyiben egy ilyen üzenet kapunk egy közeli barátunktól vagy családtagunktól, akkor gondolkodás nélkül rányomunk az egyébként ártalmatlannak tűnő linkre. Ebben az esetben viszont a felhasználó egy hamis weboldalra kerül, ahol szavazásra kérik fel. Amint rákattint, azonnal felugrik egy üzenet, amely a telefonszámát kéri, valamint egy kódot, amit az eszközre küldenek. Itt kezd ijesztővé válni a helyzet, mivel valójában szó sincs szavazásról: ez pusztán egy átverés, amelynek célja a WhatsApp-fiókokhoz való hozzáférés megszerzése. Miután a kiberbűnöző megszerzi a telefonszámot és a megadott WhatsApp biztonsági kódot, hozzáférhet a fiókhoz, kizárva onnan felhasználót. A bűnözők ezután további hamis üzeneteket küldenek az illető ismerőseinek, amelyekkel pénzt vagy személyes adatokat csalhatnak ki az emberektől.

Ez azonnali hozzáférést biztosít a támadóknak a fiókokhoz, amelyeket aztán a csalás terjesztésére és új áldozatok pénzének megszerzésére használnak fel

- magyarázta el a Bitdefender.

A new WhatsApp scam is doing the rounds and it's one that could leave you locked out of your account and your contacts at risk of losing money. Here's what to look out for https://t.co/TaTHuExX1S — Belfast Live (@BelfastLive) October 11, 2025

A fenyegetés jelenleg is fennáll, a támadók már 177 csaló webhelyet és 554 egyedi URL-t telepítettek, több ezer felhasználót célozva meg csak az elmúlt két hónapban. Eddig a támadások többsége olyan területeken történt, mint Lengyelország, Románia és Németország, de az Egyesült Királyság lehet a következő célpont, és egy nap elérheti Magyarországot is, így nem árt résen lenni.

Íme, néhány tanács a Bitdefender csapatától, valamint három szabály, hogy elkerüld az átverést!