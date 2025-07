"Apa, kérlek, segíts!" Csúnya átverés áldozata lett egy vasi férfi

Bár a hatóság emberei folyamatosan igyekeznek felhívni a figyelmet a különböző csalási kísérletekre, sokan sajnos továbbra is belesétálnak a kelepcébe. Egy vasi férfi például egy ismeretlen számról kapott üzenetet egy csevegőfelületen keresztül, amiben a küldő a lányának adta ki magát. Mint mondta tőle, tönkrement a telefonja és újat szeretne venni, ehhez kért pénzt az apától.

Csúnya átverés áldozata lett egy férfi Vas vármegyében / Fotó: Gé / Illusztráció

Az illető azt is kérte, hogy az általa megadott számlaszámra utalják a pénzt, mivel az közvetlenül az üzletnek megy. A férfi ennek eleget is tett, és elutalta a pénzt: csak később, amikor újabb utalást kért tőle a csaló, lett gyanús neki, hogy átverték. Felhívta a gyermekét, aki természetesen semmit nem tudott az egészről - írják a rendőrség honlapján, ahol a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának tanácsait is megosztották.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Ezek megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.