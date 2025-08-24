Motorosok indultak harcba a beteg Zénóért

Csaknem 30 kilométeres túrát szerveztek Dienes Zénó gyógyulásáért. Az I. Naplemente Jótékonysági Motoros Túra résztvevői augusztus 23-án, szombaton gördültek ki Celldömölkről, a Sági utcából. A túra során nemcsak a környék szépségeiben lehetett gyönyörködni, hanem egyben nemes célt is szolgált, mert a jótékonysági megmozdulással Dienes Zénó gyógyulását segítették.

Zénóért mennek harcba a motorosok Fotó: olvasói fotó

A hosszúperesztegi kisfiúnál akut leukémiát diagnosztizáltak. Már szerencsére több kezelésen, és kemoterápián túl van, és végre otthon a családja mellől folytatja tovább a harcot a betegségével. Mert sajnos küzdelem itt még nem ért véget. A teljes gyógyulásig még hosszú út vezet, és ez a család számára nagyon megterhelő.

Zénó gyógyulását segítették a motorosok

Miután értesültek a család nehéz helyzetéről a rendezvény szervezői elhatározták, hogy megpróbálnak nekik segíteni, hogy könnyebb legyen Zénó szüleinek a sok utazást és kezeléseket finanszírozniuk.

Gyermekünk történetével az interneten találkoztak a rendezvény szervezői, és elhatározták, hogy segítenek nekünk. Kereki Zoltán elmondta nekünk azt is, hogy a motoros közösség, nem először szervez hasonló jótékonysági megmozdulást azért, hogy másokon segítsen

–mondta meghatódottan Dienes Krisztián, aki azt is elárulta, hogy a jótékonysági rendezvény mellett felajánlott egy portréfotózást is a Dienes családnak.

Motoros túrázók Fotó: beküldött

A szervezők becsületkasszával várták a felajánlásokat, és bíztak benne, hogy a közösség összefogása új reményt adhat a családnak. A résztvevők többek között licitálhattak egy az 1979-es asztalitenisz világbajnokság emlékére készült pólóra is, amin Berczik Zoltán képe és aláírása látható, a hátulján pedig Klampár Tibor, Jónyer István, Takács János, Gergely Gábor, Kreisz Tibor világbajnokaink aláírásai találhatóak. A másik licitre bocsájtott tárgy Erdős Csaba motoros kaszkadőr által aláírt bukósisak volt, ezt végül 80 ezer forintért szerezte meg egy szerencsés motoros.

A becsületkasszába is jelentős forintadomány került

– mondta a szervező Gőgös Balázs.

Nagyon hálás vagyok a szervezőknek. Gőgös Balázs, Kereki Zoltán és Lóránt Gábor nélkül nem jöhetett volna létre az összefogás, és mindenkinek nagyon köszönöm, hogy mellénk álltak a bajban

–zárta a beszélgetést, Zénó édesapa, aki bízik benne, hogy gyermeke meggyógyul.