„Naprakészek vagyunk egymásból” - 50 éves a magyar sport egyik legnagyobb diadala

A jubileum alkalmából asztaliteniszezők, és a magyar sport legendáinak sora köszöntötte a főszereplőket.

Gergely Gábor és Jónyer IstvánFotó: Dömötör Csaba

– Izzadt a tenyerem, versenylázam volt, amikor az imént a régi felvételeket nézetük – mondta Jónyer István.

A 74 éves, négyszeres világbajnok asztaliteniszező nem szereti visszanézni magát, mert még mindig kritikus, ha saját játékát látja. Az akkori program szerint a 2:0-ás hátrányból 3:2-re megnyert, maratoni hosszúságú egyéni világbajnoki döntő után Jónyernek szinte azonnal asztalhoz kellett állnia a páros döntőben is.

– A jugoszláv Sztipancsics, miután elveszítette ellenem az egyéni döntőt, ugyanúgy asztalhoz állt a páros döntőben is. Láttam rajta, hogy nyomasztja a vereség, és ez is előnyünkre vált – mesélte a döntőről a Nemzet Sportolója, aki azt is elmondta, hogy a felkészülés alatt külön hangsúlyt fektetett az erőnléti felkészülésére, ami a döntő napon kamatozott, még a gyomorfertőzése sem hátráltatta teljesítményét.

– Voltunk annyira képzett játékosok, hogy meccsen belül taktikát és technikát tudtunk váltani. Ezt meg is húztuk, Pisti súgott, hogy mit szeretne játszani és ezt meg is tudtuk csinálni, mert technikailag nagyon sokat tudtunk – mondta lapunknak Gergely Gábor a jugoszláv Surbek, Sztipancsics páros ellen 3:1-re megnyert döntőről.

Máig fájó, hogy „csak” két magyar arany született Kalkuttában. Az 1971-ben Jónyerrel párosban világbajnok Klampár Tibort ugyanis az akkori sportvezetés - érthetetlen módon - eltiltotta a válogatottól. Bár kijelenteni nem lehet, de az eredmények alapján egy csapataranytól fosztották meg ezzel a magyar válogatottat, amely végül Tímár Ferenccel a csapatban ötödik helyen zárt.

– Nagyon örülök, hogy bekerülhettem a párosba, ami elsősorban annak a sportvezetőnek köszönhető, aki Klampár Tibit eltiltotta. Ha Tibi ott lett volna Kalkuttában, a csapataranyat is elhozzuk, viszont akkor párosban nem vagyok világbajnok. Ezt már többször is megköszöntem Tibinek, aki a róla megjelent könyvet így dedikálta nekem: „Gerő, a Jóisten küldött ide” – mondta elérzékenyülten Gergely Gábor.