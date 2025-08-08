Az Aranylabda után erről is lemaradt Szoboszlai, megvan az új magyar Cristiano Ronaldo

Pénteken rajtol a török labdarúgó-bajnokság új idénye, és a 2025/26-os szezonban már három magyar játékosért is izgulhatunk hétről hétre: Sallai Roland a Galatasarayban kezdi második évét, Szalai Attila két év után visszatért „második otthonába”, míg Mocsi Attila tovább építheti légiós-karrierjét.

Sallai Rolandot 2024-ben igazolt a le a Galatasaray Fotó: Seskim Photo/MB Media

Sallai Rolandtól a török újságírók is elájultak

A 28 éves támadót a török szurkolók imádják, a szakma pedig csak „magyar Cristiano Ronaldónak” nevezi technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt. Muhammet Duman, török sportújságíró szerint a Galatánál is érzik, milyen kincs van a kezükben.

Nagy szerencsétek van, hogy ilyen játékosotok van a válogatottban! Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon

– mondta Duman, aki hozzátette: Sallait hű katonaként ismerik, mert ha kell, szokatlan poszton is bevethető, és ezt a szurkolók Törökországban különösen nagyra értékelik.

A Freiburgban és a magyar válogatottban inkább a támadósorban szereplő szélsőt tavaly Okan Buruk vezetőedző időnként jobbhátvédként használta, de idén változhat a helyzet. Bár a klub hatalmas összegért szerződtette Leroy Sanét, Duman szerint bőven van esély arra, hogy Sallai kezdőként szerepeljen – akár a bal szélen, akár Osimhen mellett. A felkészülési meccsek ezt látszanak igazolni: két gól és egy gólpassz került a neve mellé -írta a Magyar Nemzet.

Sallai Roland magyar zászlóval a vállán ünnepelte a Galatasaray előző szezonbeli bajnoki címét Fotó: Anadolu via AFP

Az előző idényben Sallai 33 tétmeccsen hat gólt és egy gólpasszt jegyzett a Galatánál, miközben többször vezérré lépett elő – elég csak felidézni az Európa-liga kieséses szakaszát, amikor a holland Alkmaar ellen a három török gólból kettőt is ő szerzett.

A Galatasaray pénteken 20:00-kor (Tv: Sport2) idegenben, a Gaziantep vendégeként játssza első mérkőzését, mi pedig kíváncsian figyeljük, milyen teljesítményt nyújt Sallai Roland a pályán.