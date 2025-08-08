Most mindenre fény derül: milyen veszélyt hordoznak a naptejek?

Tombol a nyár, a közösségi média pedig tele van olyan influenszerekkel, akik megkérdőjelezik a naptej biztonságát. Köztük van a reality-sztár Sam Faiers (The Only Way Is Essex), aki szerint a naptejek „tele vannak mérgező anyagokkal”. Elmondása szerint a családja egyáltalán nem használja, gyerekei pedig már „nagyon jól bírják” a napot. Hasonló állításokat fogalmazott meg egy amerikai orvos is, aki követőinek azt tanácsolta: „Figyeljenek oda, mit kennek magukra és a gyerekeikre.” De mit mond minderről a tudomány?

Tényleg félnünk kell a naptej használatától? / Fotó: Pexels (illusztráció)

Hogyan károsítja a napfény a bőrt?

A bőrkárosodás fő oka a nagy energiájú ultraibolya (UV) sugárzás, amely felgyorsítja a bőr öregedését és ráncosodását azáltal, hogy lebontja a kollagént és az elasztint – ezek a fehérjék adják a bőr feszességét és rugalmasságát. Az UV-sugárzás emellett DNS-károsodást is okoz, ami mutációkhoz vezethet, ezek pedig bőrrákot idézhetnek elő - írja a The Guardian. A világon minden harmadik rákos megbetegedés a bőrrák, melynek fő kiváltó oka az UV-sugárzás.

A túlzott UV-sugárzás a melanóma – a bőrrák legsúlyosabb típusának –, elsődleges oka

– mondta el Dr. Claire Knight, a Cancer Research UK munkatársa.

Ezért fontos már fiatal korban kialakítani a megfelelő fényvédelemi szokásokat: árnyék, megfelelő ruházat és naptej együttes használatával védekezhetünk a káros sugarak ellen.

Hogyan működnek a naptejek?

A naptejek UV-szűrőket tartalmaznak, amelyek elnyelik a káros sugarakat, így csökkentik az UV-sugárzás mértékét, ami bőrégést és más károkat okozhat. Két fő típust különböztetünk meg: szervetlen szűrők – például cink-oxid és titán-dioxid -, illetve szerves szűrők, vagyis szénalapú vegyületek, melyeket szintén mesterségesen állítanak elő. A legtöbb naptej mindkét típust tartalmazza, hogy minél hatékonyabb legyen a védelem.

Miért aggódnak sokan a naptejek miatt?

A félelmek egy 2019-es amerikai kutatásból erednek, amelyet az FDA (Food and Drug Administration – Élelmiszer-, és Gyógyszerfelügyelet) végzett. A kutatók szerves UV-szűrők – többek között avobenzon, oxibenzon, oktokrilén és ecamsule –, nyomait mutatták ki a naptejet használók vérében. A koncentrációk meghaladták azt a szintet, amely fölött az FDA további toxikológiai vizsgálatokat javasol. Az említett orvos, Dr. Tro Kalayjian, a tanulmányt megosztva így kommentálta az esetet:

Figyeljetek, mit kentek magatokra és a gyerekeitekre!

Fontos azonban kiemelni, hogy maga a tanulmány nem riogatásként készült: a szerzők hangsúlyozták, hogy „ezek az eredmények nem indokolják a naptejek használatának mellőzését.” Ráadásul a vizsgálat során extrém mennyiségű naptejet használtak („maximális felhasználási körülmények” között). A valóságban az emberek ennek csupán a tizedét kenik magukra: ez máris három összetevő esetében az ajánlott határérték alá esik.