„Hisztérikus volt, sikoltozott” - A napon megégett 6 éves lány pokoli fájdalmakat élt át

Életre szóló sokkot kapott egy anyuka, akinek végig kellett néznie, ahogy az orvosok lehámozzák a gyermeke bőrét, miután a kislány annyira leégett a napon, hogy a bőre óriási sárga hólyagok borították el.

A nap kegyetlenül elbánt a kislánnyal / Fotó: freepik - Illusztráció

A 30 éves Lauren McMaster a Bedfordshire-i Lutonban, édesanyja hátsó kertjében élvezte a napsütést, miközben a hatéves Paisley McMaster a medencében játszott július 5-én.

Lauren elmondta, hogy lánya ki-be szaladgált a házból, így nem volt túl sokáig a napon. Az anyuka mégis ügyelt arra, hogy 30-40 percenként újra bekenje lányát 50-es faktorszámú naptejjel, mert könnyen leégő típusú a bőre. Még egy esernyőt is elhelyezett a medence fölé, amikor a nap a legforróbb volt délben. Lauren általában pólóba öltözteti Paisley-t, hogy azzal is védje a napfénytől, de most megengedte a kicsinek, hogy kipróbálja új fürdőruháját, ami a szokásosnál jobban kitette a vállát a napsugaraknak. Az anyuka olyan naptejet választott, ami elvileg vízálló volt, de a medence vize elhomályosodott, miközben Paisley játszott benne, így arra lehet következtetni, hogy lemosódott róla.

Mum watches doctors 'peel' daughter's 'erupting skin' after SPF mistake https://t.co/ovP0f2KnVv — K.B. (@KB97783357) July 19, 2025

Később aznap Lauren észrevette, hogy a kicsi válla, háta és mellkasa vörös. Másnap kora reggel pedig egyenesen halálra rémült Lauren, aki arra ébredt, hogy Paisley sikoltozik. Addigra a napégése olyannyira súlyosbodott, és „fájdalmas”, élénksárga hólyagok jelentek meg az egész testén.

A kétgyermekes anyuka elvitte Paisley-t a kórházba, ahol az orvosoknak ki kellett pukkasztaniuk a hólyagokat, és lehúzni az elhalt bőrét. Az anyuka elborzadva nézte végig, ahogy a mentősök eltávolítják Paisley megégett és hólyagos bőrét. Élete legrosszabb élményének nevezte a megpróbáltatásokat, és arra figyelmezteti a többi szülőt, hogy a gyermekeket mindig jól védjék a káros napsugaraktól - írja a The Sun.

„Szó szerint csak megcsípték a hólyagokat és kihúzták a bőrét. Ez volt a legtraumatikusabb dolog, amit valaha láttam, borzalmas volt. Le kellett dörzsölniük a bőrét, le kellett kaparniuk a bőrét. Hisztérikus volt, sikoltozott. Ez életem legrosszabb élménye” - nyilatkozta Lauren.