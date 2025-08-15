Mentők szirénájától zengett a X. kerület, csúnya autóbalesethez riasztották őket

A Kerepesi úton történt egy nagy karambol.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy baleset történt a fővárosban: összesen öten ültek abban a két járműben, amely Budapest tizedik kerületében, a Kerepesi úton karambolozott. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy autót áramtalanítottak, az utasokhoz pedig mentőt riasztottak.
