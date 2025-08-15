RETRO RÁDIÓ

Mentők szirénájától zengett a X. kerület, csúnya autóbalesethez riasztották őket

A Kerepesi úton történt egy nagy karambol.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 11:41
baleset X. kerület mentő

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy baleset történt a fővárosban: összesen öten ültek abban a két járműben, amely Budapest tizedik kerületében, a Kerepesi úton karambolozott. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy autót áramtalanítottak, az utasokhoz pedig mentőt riasztottak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
