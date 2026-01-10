RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!

Néhány fotóval jelentkezett Orbán Viktor.

Metropol
2026.01.10. 10:34
A mai napon került megrendezésre a Fidesz-kongresszus Budapesten. Nem sokkal a kezdete előtt Orbán Viktor néhány fotóval jelentkezett a közösségi oldalán.

ORBÁN Viktor
Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!

- jelentette be a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóit!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
