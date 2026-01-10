Orbán Viktor: Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
"Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság" - jelentette ki a szombat reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Ezt írta Orbán Viktor
Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk. És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba
- tette hozzá a miniszterelnök.
És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja
- zárta a bejegyzését a kormányfő.
