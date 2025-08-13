Szentkirályi Alexandra: Találjuk ki Budapestet! – videó

Találjuk ki Budapestet! Ez egy digitális honfoglalás, építünk, nem rombolunk - írta Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője Facebook-oldalán szerdán.
Képzeld el Budapestet úgy, ahogy mindig is szeretted volna! Tiszta utcákkal, zöld parkokkal, biztonságos közlekedéssel, nyugodt és barátságos légkörrel. A Budapesti Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy ezeket az álmokat tervekké, a terveket pedig tettekké alakítsuk
- mondta a Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó videóban a kormánypárti politikus.
Ez a mi digitális találkozóhelyünk, ahol megismerheted mások ötleteit, és hozzáteheted te is a sajátodat, aztán együtt találjuk ki, hogy mi legyen a következő lépés. Itt nemcsak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen. Ha szereted Budapestet, és ha hiszel benne, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, akkor itt a helyed. Csatlakozz, és legyünk együtt részesei ennek a közös gondolkodásnak
- fűzte hozzá Szentkirályi Alexandra videójában.
A Facebook-posztban a frakcióvezető azt írta: Budapesten a legsűrűbb a gazdaság, a tudományos élet, a felsőoktatás és kultúra szövete, itt egyesül a magyar szellemi és közéleti munka legjava, "ezért úgy gondolom a digitális polgári körök nemzetformáló munkájában is nekünk kell az élen járni. Találjuk ki Budapestet! Beszéljünk róla, gondolkodjunk az otthonunkról közösen".
Miénk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, de most a valódi világ mellett a digitális világban is meg kell szervezzük frontvonalainkat és hátországunkat is. Ez egy digitális honfoglalás, a békés, jószándékú magyar emberekért. Építünk, nem rombolunk
- fogalmazott a fideszes politikus.
Budapest többre képes, mint amit ma látunk. Nem kell beletörődni a dugókba, a koszos levegőbe, a rohanásba és a közönybe. Ez a város az otthonunk – legyen zöldebb, biztonságosabb, családbarátabb, ahol mindenki könnyen közlekedhet és nyugodtan élhet. Budapest mindannyiunk fővárosa – ezért várunk mindenkit, akinek fontos ez a város. Gyertek, mondjátok el szakembereknek, elismert közéleti szereplőknek javaslataitokat és tegyük együtt élhetőbbé Budapestet!
- írta Szentkirályi Alexandra.
