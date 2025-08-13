Szentkirályi Alexandra: Találjuk ki Budapestet! – videó

Ez a mi digitális találkozóhelyünk, ahol megismerheted mások ötleteit, és hozzáteheted te is a sajátodat, aztán együtt találjuk ki, hogy mi legyen a következő lépés. Itt nemcsak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen. Ha szereted Budapestet, és ha hiszel benne, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, akkor itt a helyed. Csatlakozz, és legyünk együtt részesei ennek a közös gondolkodásnak