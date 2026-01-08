Kíváncsi vagy, hogy dolgozik az operatív törzs? Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé
Nem mindennapi videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor még jóval a hóhelyzet előtt, hétfőn úgy döntött, hogy operatív törzset állít fel a közeledő extrém időjárás miatt. A havazás pedig időközben megérkezett hazánkba, így a védekezésben résztvevőknek is akadt dolga.
Orbán Viktor: Bepillantás az operatív törzs munkájába
Orbán Viktor az operatív törzs munkájáról korábban már több tartalmat is megosztott a közösségi oldalán, most pedig egy újabb bejegyzéssel jelentkezett. A miniszterelnök videójának köszönhetően most mindenki bepillantást nyerhet a védekezésben résztvevők munkájába.
- írja a posztjában a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
