Kíváncsi vagy, hogy dolgozik az operatív törzs? Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé

Nem mindennapi videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 20:03
tél operatív törzs hóhelyzet Orbán Viktor havazás

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor még jóval a hóhelyzet előtt, hétfőn úgy döntött, hogy operatív törzset állít fel a közeledő extrém időjárás miatt. A havazás pedig időközben megérkezett hazánkba, így a védekezésben résztvevőknek is akadt dolga.

Orbán Viktor videójának köszönhetően bepillantást nyerhetsz az operatív törzs munkájába Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Bepillantás az operatív törzs munkájába

Orbán Viktor az operatív törzs munkájáról korábban már több tartalmat is megosztott a közösségi oldalán, most pedig egy újabb bejegyzéssel jelentkezett. A miniszterelnök videójának köszönhetően most mindenki bepillantást nyerhet a védekezésben résztvevők munkájába.

Bepillantás az operatív törzs munkájába

- írja a posztjában a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

 

