Meg ne történjen: újabb trend fenyegeti a randizást

A szingliknek újabb és újabb trendekkel kell szembenézniük az ismerkedés területén.

2025.08.14.
Randizni jó móka. Legalábbis eddig annak tűnt, azonban újabb és újabb trendek lépnek színtérre, amelyek megnehezítik az ismerkedést, és egy kapcsolat kialakítását. Ha azt hitted, a „ghosting” (szellemként eltűnés) a legrosszabb, készülj fel a „banksy”-zásra. Ismét újabb randizási trend bukkant fel, amely leginkább a fiatalabb generációt érinti.

Bárki, aki szingli, elmondhatja, milyen kemény a randivilág. Akár fél éve, akár hat éve nem randiztál, a dolgok folyamatosan változnak, és új „trendek” bukkannak fel mindenhol. Az egyik új jelenséget például „kapcsolati anarchiának” hívják, és állítólag főként a Z generáció körében népszerű
De mi is az a kapcsolati anarchia? A Feeld szerint „Az a gyakorlat, amikor valaki részben vagy teljesen elveti azokat a hagyományos társadalmi-kulturális »szabályokat« vagy formalitásokat, amelyek jellemzően a romantikus kapcsolatokra vonatkoznak” – olvasható a Unilad cikkében.

És mikor épp kezdenéd megérteni és feldolgozni ezt a trendet, máris itt a következő, amiről szintén érdemes tudnod – ez pedig a „banksy”-zás. Egyszerűen fogalmazva: ez azt jelenti, hogy valaki úgy vonul ki egy kapcsolatból, hogy erről nem szól a partnerének. Amikor pedig a szakításra sor kerül, az, aki már érzelmileg kivonult a kapcsolatból, felkészülten fogadja, míg a másik felet teljesen váratlanul éri.

Amy Chan, randicoach és a Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart című könyv szerzője a USA Today-nek magyarázta: „A kivonuló fél lehetőséget kap arra, hogy a szakítást a saját feltételei szerint dolgozza fel, mielőtt átadja a »felmondólevelet« a másiknak, aki így teljes sokkban marad. Ez önző. Az érzelmi éretlenség jele, és olyan konfliktuskezelési mód, amely az elkerülésen alapul.” Chan azt is kifejtette, hogyan viselkedik valaki, aki „banksy”-zik. „Lehet, hogy nem szavakkal mondják el, de a tetteikkel igen” – fogalmazott. „Hazudhatnak, hogy minden »rendben«, miközben neked fel kell ismerned, hogy nem az, hiszen érzékeled az érzelmi távolságot.” Chan arra figyelmeztetett: „Ne gázlángozd magad azzal, hogy rendben van a hideg viselkedést szőnyeg alá söpörni csak azért, mert azt mondják, minden rendben van, miközben a tetteik ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

Emma Hathorn, a Seeking.com párkapcsolati szakértője is megszólalt a témában, és elmondta, hogy ez „valami, amit mindannyian megtapasztaltunk már életünk egy pontján”, csak eddig nem volt rá konkrét kifejezés. „Korábban nem volt szavunk arra a finom, de nyomasztó érzésre, amikor a partnerünk elkezd érzelmileg eltávolodni, lényegében kirekeszt minket” – magyarázta. „Érzelmileg manipulatív, érzelmileg távolságtartó – sokféleképpen próbálták már leírni ezt a viselkedést.

 

