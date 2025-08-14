Meg ne történjen: újabb trend fenyegeti a randizást

Randizni jó móka. Legalábbis eddig annak tűnt, azonban újabb és újabb trendek lépnek színtérre, amelyek megnehezítik az ismerkedést, és egy kapcsolat kialakítását. Ha azt hitted, a „ghosting” (szellemként eltűnés) a legrosszabb, készülj fel a „banksy”-zásra. Ismét újabb randizási trend bukkant fel, amely leginkább a fiatalabb generációt érinti.

Randizáskor oda kell figyelni, mert újabb viselkedési trendek bukkannak fel, amelyek megnehezítik a folyamatot Fotó: Unsplash.com/Illusztráció

Bárki, aki szingli, elmondhatja, milyen kemény a randivilág. Akár fél éve, akár hat éve nem randiztál, a dolgok folyamatosan változnak, és új „trendek” bukkannak fel mindenhol. Az egyik új jelenséget például „kapcsolati anarchiának” hívják, és állítólag főként a Z generáció körében népszerű.

De mi is az a kapcsolati anarchia? A Feeld szerint „Az a gyakorlat, amikor valaki részben vagy teljesen elveti azokat a hagyományos társadalmi-kulturális »szabályokat« vagy formalitásokat, amelyek jellemzően a romantikus kapcsolatokra vonatkoznak” – olvasható a Unilad cikkében.

És mikor épp kezdenéd megérteni és feldolgozni ezt a trendet, máris itt a következő, amiről szintén érdemes tudnod – ez pedig a „banksy”-zás. Egyszerűen fogalmazva: ez azt jelenti, hogy valaki úgy vonul ki egy kapcsolatból, hogy erről nem szól a partnerének. Amikor pedig a szakításra sor kerül, az, aki már érzelmileg kivonult a kapcsolatból, felkészülten fogadja, míg a másik felet teljesen váratlanul éri.

Amy Chan, randicoach és a Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart című könyv szerzője a USA Today-nek magyarázta: „A kivonuló fél lehetőséget kap arra, hogy a szakítást a saját feltételei szerint dolgozza fel, mielőtt átadja a »felmondólevelet« a másiknak, aki így teljes sokkban marad. Ez önző. Az érzelmi éretlenség jele, és olyan konfliktuskezelési mód, amely az elkerülésen alapul.” Chan azt is kifejtette, hogyan viselkedik valaki, aki „banksy”-zik. „Lehet, hogy nem szavakkal mondják el, de a tetteikkel igen” – fogalmazott. „Hazudhatnak, hogy minden »rendben«, miközben neked fel kell ismerned, hogy nem az, hiszen érzékeled az érzelmi távolságot.” Chan arra figyelmeztetett: „Ne gázlángozd magad azzal, hogy rendben van a hideg viselkedést szőnyeg alá söpörni csak azért, mert azt mondják, minden rendben van, miközben a tetteik ennek épp az ellenkezőjét mutatják.”