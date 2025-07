Az online randizás 2025-ben valóban szívás? Egy férfi őszintén válaszol!

Egy férfi őszinte vallomása az online randizásról igazán elgondolkodtató, különösen a közösségi média adta gyors ingerek miatt is. Egyszerűen csak el akarta mondani, milyen most férfiként ismerkedni ebben a szűrőkkel túltolt, algoritmusokra épülő világban. Egy biztos: az online randizás kimerítőbb, mint valaha.

A férfi őszinte vallomása az online ismerkedésről sok mindenkire komoly hatással lehet / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy férfi szerint ezért szívás ismerkedni online

Régen elég volt egy jó beszélgetés, egy tiszta ing, és ha nem borította rá az első randin a múltja teljes drámakészletét a másikra, egész jó esélyei voltak. Ma viszont elég egy félreérthető emoji, és vége a varázsnak. Nem az a baj, hogy óvatosabbak az emberek, hanem hogy elvárásaik vannak, de valódi kötődésre senki sem vágyik igazán. Lehetne mondani, hogy „minek van fent, ha ennyire nem tetszik neki?”, de ha ez a „digitális húspiac”, akkor hadd mondja el, mitől ilyen ízetlen.

1. Mindenki herceget akar, de senki sem akar hercegnő lenni

A gond nem az, hogy elvárják a figyelmességet, humort, önismeretet, lelki stabilitást és vastag pénztárcát. Hanem, hogy ezeket úgy követelik meg, hogy közben visszafelé sokszor még egy érdemi beszélgetést sem képesek adni. Közben pedig panaszkodnak, hogy a férfiak ostobák, tolakodók, érzéketlenek.

2. Végtelen választék, nulla figyelem

Régen egy új emberrel való találkozás esemény volt. Most csak egy újabb jobbra húzás. Ha jön is a match, gyakran válasz sincs. És ha van, akkor is ott motoszkál benne a gondolat: „mi van, ha holnap jön valaki még jobb?” Így senki sem figyel igazán a másikra. Mindenki keres valakit, de senki sem tud dönteni.

3. Egy rossz pillanat, és már le is van írva

Mondott egy bénácska viccet az egyik randin. A lány arca lefagyott. A randi innentől kuka volt. Két nap múlva már le is tiltotta. Nem volt bunkó, nem volt tolakodó – egyszerűen nem illett bele a másik forgatókönyvébe.

4. A ghosting a kommunikáció új neve

Egykor még megmondták, ha nincs szikra. Ma viszont csak elhalványul az érdeklődés. Egyre ritkább üzenetek, aztán már csak akkor ír, ha ő kezdeményez. A végén pedig teljes csend. És a legrosszabb, hogy már meg sem lepődik rajta, mert ez lett a megszokott.