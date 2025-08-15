RETRO RÁDIÓ

Pokolian kínos: az oltárnál véletlenül az exe nevét mondta ki egy férfi, sokan válást követelnek

Sokak rémálma vált valóra egy esküvőn.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.08.15. 17:30
esküvő oltár név

Az oltár mindenkinek a meghittség és az intimitás szimbóluma, ahol a jegyesek szeretteik és barátaik előtt fogadnak örök hűséget, ám egy bedfordshire-i esküvőn megtörtént az, ami minden pár legrosszabb rémálma lehet.

alt=A minden pár rémálma, amikor az egyikük az oltár előtt állva rossz nevet mond ki
A minden pár rémálma, amikor az egyikük az oltár előtt állva rossz nevet mond ki / Fotó: unsplash (illusztráció)

Az oltár kínos pillanatai

Az 51 éves Andrew Fildes és a 46 éves Rebecca Fildes 2023 októberében, Bedfordshire-ben kötötték össze az életüket. A ceremónia azonban egy kínos fordulatot vett: amikor a házassági fogadalmaknál eljött a menyasszony neve, Andrew véletlenül nem Rebeccát mondott, hanem Sarah-t, aki történetesen a 13 évig tartó korábbi párkapcsolatából ismert exe.

A helyzetet bonyolította, hogy Sarah történetesen Rebecca második neve is, de ez a magyarázat nem sokat enyhített. Andrew elmondása szerint ideges volt, izzadt és remegett, és csak gyorsan túl akart lenni az egész nyilvános szereplésen. Eleinte fel sem fogta, mit mondott, a vendégek pedig zavartan kuncogtak, míg a meglepett Rebecca gyorsan kijavította.

Rebecca utólag elismerte a METRO cikkében:

Nem ideális, hogy a férjem az exét emlegette, de tudom, hogy ez csak baki volt.

Nevetve hozzátette, gyakran ugratja Andrew-t, hogy tartozik neki egy másik esküvővel, ahol helyesen mondja a nevét.

A nő TikTokra is feltöltötte a bakiról készült videót, amit sok követő mulatságosnak talált, mások viszont felháborodtak. Volt, aki azt írta: „Én azonnal kiviharzottam volna”, mások „nagy vörös zászlónak” nevezték, sőt, többen a válást javasolták.

Andrew szerint a „való életbeli Ross és Rachel pillanat” azóta is poén tárgya otthon, bár bevallja, máig kínos számára.

Az a vicces, hogy előtte még beszéltünk is róla, mert mindketten Jóbarátok-rajongók vagyunk. Mégis ez lett életem legszebb napja.

A kínos esküvői pillanatról készült TikTok-videó az alábbiakban megtekinthető:

 

