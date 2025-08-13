„Esküvőnk óta hat órát találkoztunk” – Veréb Tamás friss házasként nagyon elfoglalt

Hatalmas izgalommal készül a Sztárban Sztár All Stars új évadára a népszerű énekes. Veréb Tamás őszintén beszélt arról, milyen kihívások várnak rá a műsorban, és miért tud kevés időt tölteni friss házasként a feleségével.
A TV2 bemutatta a Sztárban Sztár All Stars versenyzőit, és köztük szerepel a negyedik évad győztese, Veréb Tamás is. A Metropol a sajtótájékoztatón beszélgetett vele arról, hogy miként készül az előtte álló versenyre, mit adott neki a korábbi győzelem és természetesen szó esett arról is, hogy milyen az élet friss házasként.
Veréb Tamás nem is titkolja, izgatottan és várakozással tekint a szeptember 7-én induló Sztárban Sztár All Stars 2025-ös új évada elé. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy különösen erős mezőny gyűlt össze idén, és már most számos versenyzőt lát esélyesnek a döntőre.
Az én célom az, hogy mindig egy adással továbbjussak
– árulta el. Ez a hozzáállás a negyedik évadban is bevált, amikor mindössze 22 évesen megnyerte a versenyt és berobbant a köztudatba. Akkoriban már játszott az Operettszínházban, de ez volt az első komoly televíziós szereplése.
Óriási élmény volt, hogy megismert egy ország. A kezdő produkcióm, Caramel Szállok a dallal című száma máig intenzíven él bennem
– idézte fel, hozzátéve, hogy Balázs Fecó előadását is felejthetetlennek tartja, főleg, hogy a legendás énekes személyesen is ott volt a közönség soraiban. Bár a korábbi előadókat nem lehet ismét megformálni, Tamás kész új kihívások elé állni – még ha vannak is műfajok, amelyek kevésbé komfortosak számára.
A rock és a metál a mumusom. Axel Rose-ként nem ment a legjobban, de szívvel-lélekkel készülök most is majd minden produkcióra, minden kihívásra
– mondta Veréb Tamás, a megújuló Erkel Színház alapító társulati tagja.
A versenyre való felkészülés mellett magánélete is fontos fordulóponthoz ért: nemrég mondta ki a boldogító igent. Veréb Tamás felesége, Veréb-Koltai Vivien szintén a színpad és a kamera világában mozog, és a Mancsok és tappancsok című magazinműsor házigazdájaként Tamással együtt kapott lehetőséget, amelyet hamarosan a nézők is láthatnak.
Büszke vagyok rá, mert tudom, hogy csodálatosan meg fogja oldani ezt a feladatot is
– árulta el.
A friss házasok azonban egyelőre keveset tudtak együtt lenni.
Az esküvőnk óta hat órát töltöttünk együtt, de bepótoljuk majd
– nevetett. Bár a tervezett thaiföldi nászút még várat magára, Tamás szerint most az a legfontosabb, hogy Viviennel építsék a közös életüket. A műsorban való szerepléshez sokat merít a múlt tapasztalataiból, de egyvalami változatlan maradt: szeretne olyan produkciókat nyújtani, amelyeket a nézők szeretnek. Veréb Tamás párja iránt érzett büszkesége és az új szakmai lehetőségek pedig csak tovább erősítik az elhivatottságát. És hogy melyek lesznek a kedvenc Veréb Tamás-dalok, -produkciók? Az biztos, hogy nagyon izgalmas és színes évad elé nézünk.
