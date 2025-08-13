„Esküvőnk óta hat órát találkoztunk” – Veréb Tamás friss házasként nagyon elfoglalt

A TV2 bemutatta a Sztárban Sztár All Stars versenyzőit, és köztük szerepel a negyedik évad győztese, Veréb Tamás is. A Metropol a sajtótájékoztatón beszélgetett vele arról, hogy miként készül az előtte álló versenyre, mit adott neki a korábbi győzelem és természetesen szó esett arról is, hogy milyen az élet friss házasként.

Veréb Tamás bízik abban, hogy hétről hétre elnyeri a nézők bizalmát és támogatását (Fotó: Szabolcs László)

Veréb Tamás: A rock és a metál a mumusom

Veréb Tamás nem is titkolja, izgatottan és várakozással tekint a szeptember 7-én induló Sztárban Sztár All Stars 2025-ös új évada elé. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy különösen erős mezőny gyűlt össze idén, és már most számos versenyzőt lát esélyesnek a döntőre.

Az én célom az, hogy mindig egy adással továbbjussak

– árulta el. Ez a hozzáállás a negyedik évadban is bevált, amikor mindössze 22 évesen megnyerte a versenyt és berobbant a köztudatba. Akkoriban már játszott az Operettszínházban, de ez volt az első komoly televíziós szereplése.

Óriási élmény volt, hogy megismert egy ország. A kezdő produkcióm, Caramel Szállok a dallal című száma máig intenzíven él bennem

– idézte fel, hozzátéve, hogy Balázs Fecó előadását is felejthetetlennek tartja, főleg, hogy a legendás énekes személyesen is ott volt a közönség soraiban. Bár a korábbi előadókat nem lehet ismét megformálni, Tamás kész új kihívások elé állni – még ha vannak is műfajok, amelyek kevésbé komfortosak számára.

A rock és a metál a mumusom. Axel Rose-ként nem ment a legjobban, de szívvel-lélekkel készülök most is majd minden produkcióra, minden kihívásra

– mondta Veréb Tamás, a megújuló Erkel Színház alapító társulati tagja.

Veréb Tamás hangsúlyozta, rendkívül erős az idei mezőny, öröm számára, hogy a csapat része lehet (Fotó: Szabolcs László)

Közös élet és karrierépítés

A versenyre való felkészülés mellett magánélete is fontos fordulóponthoz ért: nemrég mondta ki a boldogító igent. Veréb Tamás felesége, Veréb-Koltai Vivien szintén a színpad és a kamera világában mozog, és a Mancsok és tappancsok című magazinműsor házigazdájaként Tamással együtt kapott lehetőséget, amelyet hamarosan a nézők is láthatnak.

Büszke vagyok rá, mert tudom, hogy csodálatosan meg fogja oldani ezt a feladatot is

– árulta el.