Nem titkolóznak tovább! Veréb Tamás és felesége az esküvő utáni nagy tervükről mesélt

A boldogságtól sugárzó sztárpár nemrég osztotta meg követőivel az örömhírt, Veréb Tamás és menyasszonya, Koltai Vivien május 24-én hivatalosan is összekötötte az életét. Az esküvőről, a nászútról és a hosszú házasság feltételezett receptjéről is meséltek.

Veréb Tamás barátnőjét, Koltai Vivient idén januárban jegyezte el (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamás biztonságot jelentő társra lelt

Veréb Tamás Instagram-oldalán mutatta meg az első esküvői fotókat, és a lagzit követően múlt pénteken, június 6-án megtartották a polgári szertartást is. A friss házasok a Mokka kameráinak nyilatkoztak, és boldogan meséltek a nagy nap részleteiről. A ceremónia mindkettejük számára felejthetetlen élmény volt. A színész tanúja Hajdu Tibor volt, míg Veréb Tamás felesége, Koltai Vivien oldalán Balázs Andi állt. Az esküvőjüket teljes egészében saját erejükből szervezték meg, minden szabadidejüket a készülődésre fordították – nem kis kihívás mellett, hiszen mindketten elfoglalt művészek, sok fellépéssel és próbával a hátuk mögött.

Férfiként más megélni ezt, mint egy nőnek, de Vivi mellett minden pillanatban biztonságban éreztem magam

– árulta el a színész-énekes. A vendégek is kiválóan érezték magukat, ami csak megerősítette őket abban, hogy valóban egy csodás, szeretetteljes ünnep volt. A pár gyakran hallja, hogy „jó rájuk nézni”, ami nem csoda, hiszen ahogy ők is mondják, harmóniában és egyetértésben élik meg a mindennapjaikat.

A fiatal színészt gyakran ajándékozza meg környezete kedves és támogató szavakkal, látva, hogy Vivivel milyen klassz párt alkotnak (Fotó: Mediaworks archív)

Elárulták, mi a következő nagy tervük

Az eljegyzést idén januárban jelentették be szintén az Instagramon, most pedig már házaspárként tervezgetik jövőjüket. Veréb Tamás párja, Vivi elárulta, hogy egy Thaiföldi álomnyaralásra vágynak, de egy kisebb floridai kiruccanás is a bakancslistájukon van. Bár az interjú idején még csak néhány órája voltak férj és feleség, abban egyetértettek, hogy a házasság önmagában nem változtat meg semmit. Kapcsolatuk alapja az őszinteség, és bár ritkán veszekednek, mindig úgy fekszenek le, hogy mindent megbeszélnek, harag nélkül. Úgy vélik, a bosszúságokat is érdemes szeretettel kezelni, hiszen az apróságok nem érnek annyit, hogy feszültséget szüljenek.