Veréb Tamás: „ A tehetség önmagában még kevés”

Veréb Tamás rendkívül sokoldalú énekes, a színházi körökben jól ismert színész már a századik előadásán is túl van a Puskás, a musical című darabbal, ezen felül saját produkcióira és magánéletére is tud időt szakítani. A művész meglepő titkot árult el karrierjével kapcsolatban.

Veréb Tamás szerencsésnek tartja magát (Fotó: Markovics Gábor)

Jókor, jó helyen

A nemrég a Puskás Ferencet megelevenítő sorsjegy bemutatóján Tomit arról kérdeztük, hogyan viszonyul a szerencséhez az életben:

Szerintem a szerencse egy nagyon fontos tényező egy előadóművész életében, aminek én kimondottan nagy figyelmet szentelek. Ha arról beszélünk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy színész sikeres legyen, akkor a tehetség és rátermettség után biztosan a szerencsét mondanám. Lehet az ember a legcsodálatosabb színész és a legjobb énekes, akár a legjobb focista is, ha nem megfelelőek a körülmények, akkor nem fog előrébb jutni. A sikerhez mindenképp kell némi szerencse is, hogy legyen egy olyan pillanat az ember életében, amikor jókor, jó helyen van

- vallja a Sztárban sztár egykori nyertese. Veréb Tomi egyébként igaznak tartja azt a mondást, hogy aki sikeres a szerencsejátékokban, az nem sikeres a szerelemben és fordítva.

Én úgy érzem, hogy kimondottan szerencsés vagyok a szerelemben, főleg az elmúlt egy-két évben, ezért inkább nem is próbálkozom a lottózással

- mondja nevetve.

„Tényleg szerencsések vagyunk, mert mindketten abban az életszakaszban vagyunk, hogy rendkívül fontos a színház, a hivatás, de ma már egy picit fontosabb a család, nekem is és neki is. Sokkal előrébb helyezzük, hogy jusson időnk a szüleinkre, a rokonainkra, illetve egymásra, hogy mi magunk is tudjuk feltöltődni.”

Delhusa Gjon nagysikerű dalát dolgozta fel legutóbb (Fotó: Fotó: Markovics Gábor)

Veréb Tamás új feldolgozása a nyár egyik slágere lehet

Veréb Tamás újonnan megjelent, DR BRS-sel közös dala már most óriási népszerűségnek örvend a TikTok-on.

„A 'Nika se perimeno' mindig is a kedvenc, retro dalaim közé tartozott. Szeretem a felvétel szövegét, számomra egy valódi szerelmi sztorit mesél el, mely velem is megtörtént egyszer Olaszországban.” – árulta el Veréb Tomi.