Veréb Tamás sejtelmes bejelentést tett szerelméről

Veréb Tamás nemrég a 100. előadását ünneplő Puskás, a musical főszerepében lépett színpadra, mellette saját produkciókkal jelentkezik és a magánéletére is jut ideje. A színművésznek határozott elképzelései vannak, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt.

Veréb Tamás óriási kalandnak tartja Puskás Ferenc megformálását a színpadon (Fotó: Markovics Gábor)

Szerencsésnek tartja magát

Tomi szerint a tudatosság nagyon fontos a harmónia megtalálásához: „A mi kapcsolatunk sikeressége abban rejlik, hogy két fontos találkozási pont is van az életünkben. Az egyik a színpad, a másik pedig a sport. Ő is színésznő, a Puskás musicalben látott engem először a színpadon. A sport pedig neki is nagyon fontos, ami nekem különösen nagy boldogság.

Szerencsések vagyunk, mert mindketten abban az életszakaszban vagyunk, amikor rendkívül fontos a színház, a hivatás, de ma már egy picit fontosabb a család, nekem is és neki is. Sokkal előrébb helyezzük, hogy jusson időnk a szüleinkre, a rokonainkra, illetve egymásra, hogy mi magunk is tudjuk feltöltődni.

Én már évek óta nagyon megszűröm azt, hogy mi az, amiben igazán ki tudok teljesedni. A jövőben is mindketten nagy örömmel vállalunk majd el szuper szakmai feladatokat, lehet az színházi, vagy zenei projekt, de már nagyon sok mindenre nemet mondunk tudatosan. Ez az egyetlen módja, hogy előrehaladjunk egy olyan úton, ami mindenkinek optimális.”

Húztak egy határt

Veréb Tamás elképesztően elfoglalt, de ezt nem éli meg nehézségnek, ha arról kérdezzük, hogyan érinti ez kedvesét: „Azt hiszem, hogy mindketten meg tudtuk húzni azt a határvonalat, amit igyekszünk nem átlépni a magánéletünk rovására. Természetesen továbbra is mindent lehet tudni rólunk, semmi sem titok, amit szeretnénk megosztani a világgal, az mind megtalálható a mi kis közösségi oldalainkon. Amit meg nem teszünk fel, az a miénk marad. Most nagy lendülettel készülünk a közös nyárra és egyre többet sportolunk együtt is.”