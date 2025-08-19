RETRO RÁDIÓ

Erre fel kell készülni: pótlóbusz jár majd a forgalmas csomópontban

A fővárosban karbantartás miatt lesz a kellemetlenség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 18:45
pótlóbusz közlekedés Budapest

Pótlóbusz jár a H5-ös HÉV vonalán a Batthyány tér és a Szentlélek tér között augusztus 21-31. között - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel kedden.

Karbantartás miatt a H5-ös HÉV szerelvényei csak a Szentlélek tér és Békásmegyer, illetve Szentendre között közlekednek augusztus 21. és 31. között. Ebben az időszakban a 39-es autóbusz Batthyány téri végállomását áthelyezik a Vásárcsarnok elé, a 990-es autóbusz megállóhelyére.

 

