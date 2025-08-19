Erre fel kell készülni: pótlóbusz jár majd a forgalmas csomópontban

A fővárosban karbantartás miatt lesz a kellemetlenség.
Pótlóbusz jár a H5-ös HÉV vonalán a Batthyány tér és a Szentlélek tér között augusztus 21-31. között - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel kedden.
Karbantartás miatt a H5-ös HÉV szerelvényei csak a Szentlélek tér és Békásmegyer, illetve Szentendre között közlekednek augusztus 21. és 31. között. Ebben az időszakban a 39-es autóbusz Batthyány téri végállomását áthelyezik a Vásárcsarnok elé, a 990-es autóbusz megállóhelyére.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.