Szentkirályi: neked is megfordul a fejedben, amikor felszállsz erre a buszra, hogy kigyulladhat alattad?!

Erős videóval és felütéssel indít Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára augusztus 21-én, csütörtökön frissen kitett videóban.„Neked is megfordul a fejedben, hogy amikor felszállsz erre a buszra, az kigyulladhat alattad?”– kérdezi a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra: Emberek életével nem lehet játszani. Budapestet a Karácsony-Tisza-Vitézy koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, hanem vállalják a felelősséget!”

(Fotó: Bors)

Majd így folytatja: „Az elmúlt egy hétben ezen bizonyára te is elgondolkodtál. A budapesti busztüzekről kiderült, hogy egész egyszerűen olyan felelőtlenség következményei, amit korábban el sem tudtunk képzelni. Egész egyszerűen nem végezték el a karbantartást. A Fővárosi Kormányhivatal műszaki ellenőrei a buszok 78 százalékánál valamilyen hiányosságot tártak föl, közel negyedüket pedig egyenesen veszélyesnek találták.”

Ennyi maradt a budapesti József Nádor téren kigyulladt buszból (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Szentkirályi Alexandra ezek után a következőkre hívja fel a figyelmet: „A lángoló buszok esete tökéletesen mutatja, hogy mi történik akkor, amikor Budapestet olyan emberek vezetik, akik a város üzemeltetése helyett valami egészen mással vannak elfoglalva. A Pride megszervezésével, politikai kifizetőhelyek fenntartásával vagy éppen egy sokmilliárdos szeméttelep megvásárlásával. De a buszok karbantartására már se figyelem, se pénz nem jut. Pedig alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyulladt ki alattunk. Megengedhetetlen, hogy egy ilyen botrány következmények nélkül maradjon. Emberek életével nem lehet játszani. Budapestet a

Karácsony-Tisza-Vitézy koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, hanem vállalják a felelősséget!”

