Aggasztó részleteket tárt fel kormányhivatal a busztüzek után

Az elmúlt napokban összesen öt autóbusz gyulladt ki és/vagy füstölt el Budapesten. Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el, mert az elmúlt napokban több kigyulladt BKV-busz is veszélyeztette a közlekedők biztonságát. Az ellenőrzés során aggasztó eredményeket állapítottak meg.

Így nézett ki a kigyulladt BKV-busz az oltás után, az Érdi úti iskola előtt Fotó: Metropol

Kigyulladt BKV-buszok – aggasztó hiányosságokat találtak a járművekben

Sára Botond, Budapest Főváros főispánja azonnali műszaki ellenőrzést rendelt el. A kormányhivatal műszaki ellenőrei vizsgálatokat tartottak a BKV négy telephelyén, hogy felmérjék a forgalomban részt vevő járművek állapotát. Az ellenőrzés során aggasztó eredményeket találtak; komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény.

A járművek 22 százaléka alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat, de 56 százalékuknál is több hiányosságra derült fény, csupán elenyésző kisebbségüknél, 22 százalékuknál találtak mindent rendben a műszaki ellenőrök

– írja Sára Botond Facebook-bejegyzésében. Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben számolt be a részletekről.

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala

A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást. Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára mutattak rá, ilyenek például az ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák. Fény derült a kötelező tartozékok hiányára is, mint a kitámasztó ékek, a porral oltó eszközök, illetve ezek lejárt érvényességére is rámutatott a vizsgálat.

A kormányhivatal, mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni

– írja közleményében a kormányhivatal.