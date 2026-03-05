Orbán Viktor: Jelentem, minden készen áll!
Fontos eseménynek ad otthont a Puskás stadion.
Ezúttal nem meccsre ment Orbán Viktor miniszterelnök a Puskás stadionhoz. A kormányfő a stadion környékét vette alaposan szemügyre.
Terepszemle a Puskás stadionnál. Hamarosan Bajnokok Ligája döntőt rendez Magyarország. Jelentem, minden készen áll!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett friss videóhoz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre