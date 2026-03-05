RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Jelentem, minden készen áll!

Fontos eseménynek ad otthont a Puskás stadion.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 12:25
Ezúttal nem meccsre ment Orbán Viktor miniszterelnök a Puskás stadionhoz. A kormányfő a stadion környékét vette alaposan szemügyre.

Terepszemlét tartott Orbán Viktor a Puskás stadionnál (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Terepszemle a Puskás stadionnál. Hamarosan Bajnokok Ligája döntőt rendez Magyarország. Jelentem, minden készen áll!

 – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett friss videóhoz.

 

