RETRO RÁDIÓ

Te is kávéval kezded a napot, hogy kreatívvá tegyen a koffein? Meglepő kutatási eredmény született

Egy tanulmányban vizsgálták a koffein és a kreativitás közötti összefüggést. A koffeinnel kapcsolatban meglepő eredmények születtek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 07:00
koffeinfogyasztás kreativitás kávé

A koffein élénkíti a testet és az elmét is, ezért is isszuk reggel, de akár még munka közben is. Egy nemrég készült tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy a koffein valóban segít a kreatív feladatokban vagy csak a placebo-hatás miatt érezzük a hatását?

Sokan támaszkodunk akár munka közben is a koffeinre a hatékonyság érdekében
Sokan támaszkodunk akár munka közben is a koffeinre a hatékonyság érdekében (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A koffein és a kreativitás kéz a kézben jár?

A kávéfogyasztás sokunk reggelének kötelező mozzanata. Rengetegen valljuk, hogy kávé nélkül már el sem tudjuk kezdeni a napot, másoknak pedig csak egy megszokott mozdulat, ami teljessé teszi a mindennapok indítását. Sokszor szinte érezzük, ahogy a koffein életre kelti álmos testünket és felébreszti a még félig alvó elménket, hogy aztán frissen, energikusan nekiálljunk dolgozni, vagy éppen alkotni. Az utóbbihoz kapcsolódik egy tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy milyen hatással van a koffein a kreativitásra. Tényleg beindítja az inspirációt, vagy csak sokkal gyorsabban működünk? 

A tanulmányt az Arkansasi Egyetem kutatói végezték 88 alany bevonásával, és meglepő eredmények születtek. A tanulmányban résztvevők fele 200 mg koffeint (nagyjából két erős espresso-nak megfelelő mennyiség), míg a másik fele placebót kapott. A résztvevőket vizsgálat alá vonták, megfigyelték, hogyan teljesítenek a különböző, logikai gondolkodást igénylő, valamint a kreatív teszteken. 

A túlzásba vitt koffein szorongást okoz

Sokáig úgy hitték, hogy a kávéban lévő koffein beindítja a kreativitást, ám a kutatás szerint ez nem így van. A koffein sokkal inkább szemellenzőként funkcionál, ami segít abban, hogy jobban tudjunk fókuszálni, emiatt tudjuk gyorsabban elvégezni a feladatainkat. A tanulmányban résztvevők látványosan jobb eredményeket értek el a logikai teszteken a koffein fogyasztása után, a kreatív teszteken ugyanakkor nem volt kimutatható különbség a placebót szedő csoportnál.  

A koffein hatása annak mértéken és az egyén érzékenységén is múlik – a tudósok szerint. A koffein pozitív hatással van a munkamemóriára, a reakcióidőt is növeli, javítja a figyelmet. Azonban, ha túlzásba visszük, akkor szorongást okozhat. A mértékletesség megtartása olyan feladatoknál fontos, ahol például adatokkal kell foglalkozni, elemezni, vagy egy kész terv utolsó simításait kell elvégezni.  

A koffein megemeli a dopaminszintet, amely jobb közérzetet eredményez, és segítheti az alkotói folyamatot, hiszen a koffein segít abban, hogy kevésbé érezd nyomasztónak a rád váró feladatokat. A kávé tehát segítség abban, hogy átlendülj a holtpontokon, így nyugodt szívvel folytathatod a reggeleid indítását a szokásos kávéd elfogyasztásával – olvasható a Life.hu cikkében.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu