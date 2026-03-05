Te is kávéval kezded a napot, hogy kreatívvá tegyen a koffein? Meglepő kutatási eredmény született

A koffein élénkíti a testet és az elmét is, ezért is isszuk reggel, de akár még munka közben is. Egy nemrég készült tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy a koffein valóban segít a kreatív feladatokban vagy csak a placebo-hatás miatt érezzük a hatását?

Sokan támaszkodunk akár munka közben is a koffeinre a hatékonyság érdekében (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A koffein és a kreativitás kéz a kézben jár?

A kávéfogyasztás sokunk reggelének kötelező mozzanata. Rengetegen valljuk, hogy kávé nélkül már el sem tudjuk kezdeni a napot, másoknak pedig csak egy megszokott mozdulat, ami teljessé teszi a mindennapok indítását. Sokszor szinte érezzük, ahogy a koffein életre kelti álmos testünket és felébreszti a még félig alvó elménket, hogy aztán frissen, energikusan nekiálljunk dolgozni, vagy éppen alkotni. Az utóbbihoz kapcsolódik egy tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy milyen hatással van a koffein a kreativitásra. Tényleg beindítja az inspirációt, vagy csak sokkal gyorsabban működünk?

A tanulmányt az Arkansasi Egyetem kutatói végezték 88 alany bevonásával, és meglepő eredmények születtek. A tanulmányban résztvevők fele 200 mg koffeint (nagyjából két erős espresso-nak megfelelő mennyiség), míg a másik fele placebót kapott. A résztvevőket vizsgálat alá vonták, megfigyelték, hogyan teljesítenek a különböző, logikai gondolkodást igénylő, valamint a kreatív teszteken.

A túlzásba vitt koffein szorongást okoz

Sokáig úgy hitték, hogy a kávéban lévő koffein beindítja a kreativitást, ám a kutatás szerint ez nem így van. A koffein sokkal inkább szemellenzőként funkcionál, ami segít abban, hogy jobban tudjunk fókuszálni, emiatt tudjuk gyorsabban elvégezni a feladatainkat. A tanulmányban résztvevők látványosan jobb eredményeket értek el a logikai teszteken a koffein fogyasztása után, a kreatív teszteken ugyanakkor nem volt kimutatható különbség a placebót szedő csoportnál.

A koffein hatása annak mértéken és az egyén érzékenységén is múlik – a tudósok szerint. A koffein pozitív hatással van a munkamemóriára, a reakcióidőt is növeli, javítja a figyelmet. Azonban, ha túlzásba visszük, akkor szorongást okozhat. A mértékletesség megtartása olyan feladatoknál fontos, ahol például adatokkal kell foglalkozni, elemezni, vagy egy kész terv utolsó simításait kell elvégezni.