Brutális sokkot okozott az influenszer, aki a kávéfőzőben mossa fehérneműit – Videó!

Hatalmas a felháborodás az interneten egy influenszer miatt, aki felfedte, hogyan mossa ki fehérneműit a szállodai szobájában. Az emberek visszataszítónak nevezik, és botránkoznak a módszerén.

Az influenszer kávéfőzőben mossa fehérneműit – Fotó: Freepik – illusztráció

Az influenszer kávéfőzőben mossa a fehérneműit

TikTokon osztotta meg egy influenszer a trükkjét, amit alkalmazni szokott, és azoknak tanácsolja, akik nem vittek elegendő fehérneműt magukkal egy adott nyaralásra.

A legjobbakkal is megesik, hogy feledékenyek, de ez a tanács azért sokak számára hagy némi kivetnivalót maga után. A hotelszobájában ülve kezd bele bizarr monológjába a tartalomgyártó lány, aki egy kávéfőző felett üldögél. Ekkor még nem is sejti a gyanútlan fogyasztó, hogy mi fog történni. Az influenszer elmagyarázza, hogy a következő trükköt egy légiutas-kísérőtől tanulta, a trükk lényege pedig az, hogy egy kávéfőző segítségével mossa ki a fehérneműjét.

Oda tedd a fehérneműdet, ahova a kávézaccot tennéd

– mondja az első lépését a műveletnek. „Bezárod, elindítod, majd hagyod, amíg a víz át nem folyik rajta.”

Ezután már csak egy hajszárító kell, és készen is van a tiszta fehérnemű. Mielőtt azonban a kávéfőzőhöz rohannál, mutatnánk az emberek reakcióit. A döbbenet hatalmas volt a lány videója után, sokak beszéltek a higiéniáról és arról, hogy mennyire igénytelen technika ez.

Ez közbiztonsági kockázatnak tekinthető?

– kérdezte valamelyikük.

Valaki más lehetőségeket vetett fel, miszerint akár vehetsz új alsóneműt, kimoshatod kádban, zuhanyzáskor vagy csak simán jó lenne, ha vinnél magaddal extra fehérneműt.

Az egyik kommentelőnek ez egy hatalmas lecke volt, megjegyezte, mostantól nem fog ilyen kávéfőzőkből inni. Undorítónak is nevezték a lányt, és arról kérdezősködtek, ez vajon biológiailag mennyire veszélyes viselkedés – írja az Unilad.

A Forbes szerint aggodalomra ad okot, hogy mennyire szennyezett az adott fehérnemű vagy maga a kávéfőző. Sokan azt hihetik, a forró víz fertőtleníti a kávéfőzőt, de ez nem így van. Egyes vírusok, például a norovírus magasabb hőmérsékletet is túlél. Mivel a kávéfőzőn nem folyik olyan lassan a forró víz, így nem pusztítja el ezeket a káros kórokozókat.