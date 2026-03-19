Ezt mondja a csillagász a nap-éj egyenlőségről: de mikor is lesz ez pontosan?

Ez a nap nem csak a csillagászoknak izgalmas, de a hagyományok és ünnepek is ezt a napot idézik minden évben. A nap-éj egyenlőség most közép-európai idő szerint március 20-án 15 óra 46 perckor lesz.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.03.19. 10:00
nap-éj egyenlőség tavasz csillagászat

Március és szeptember táján a világ számos pontján megtapasztalhatjuk a nap-éj egyenlőség jelenségét, amikor a nappal és az éjszaka hossza nagyjából megegyezik. Onnantól kezdve az éjszakák rövidebbek, a nappalok pedig hosszabbak lesznek. Az idei tavaszi időpont március 20-ra, azaz péntekre esik. Ez a kozmikus mérce mindig is lenyűgözte az emberiséget, számos érdekesség és megfigyelés kapcsolódik a nap-éj egyenlőség pillanatához. De mit mond a csillagász?

Nap-éj egyenlőség: jól látható, hogy ugyanannyi ideig van sötét, mint ameddig világos Fotó: Wikipedia

Nap-éj egyenlőség jelentősége

A Föld forgástengelyének dőlése és a Nap pályája miatt alakul ki ez a különleges pillanat, az amikor a Nap pontosan a földrajzi egyenlítő fölött delel. Ezt mondja a csillagász, de mit jelent ez valójában, és milyen jelentősége van számunkra?

Nem mindig ugyanarra a napra esik a nap-éj egyenlőség, hiszen befolyásolja a napot az időszámításunk, vagyis hogy éppen szökőév van-e. A lényeg, hogy a nap-éj egyenlőség pillanatában a Nap pontosan a fejünk felett delel. Ugyanez legközelebb ősszel történik meg, annyi különbséggel, hogy onnantól kezdve az északi féltekén az éjszakák lesznek hosszabbak. A Nap ugyanígy delel még kétszer a fejünk felett. Nyáron és télen is, de akkor nem az egyenlítő felett úgy mint most és ősszel. Nyáron a Rák-térítő, télen a Bak-térítő felett delel, vagyis ott abban a pillanatban a Nap éppen az ott élők feje fölött áll délben

- mondja a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza, Fockter Zoltán.
 

Fockter Zoltán bemutató csillagász Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A jelenség az évszakok váltakozását jelzi

Sokan azt hiszik, hogy az évszakokat a Naptól való távolságunk határozza meg, pedig nem így van. A Föld dőlésszöge az oka annak, hogy milyen évszak van, és annak is, hogy amíg az északi féltekén jön a nyár, addig a délin már lassan készülhetnek a télre

- teszi hozzá a csillagász. A nap-éj egyenlőség tehát az a pont, amikor a tavasz hivatalosan is kezdetét veszi az északi féltekén.

Gyönyörű napsütés jelzi a csillagászati tavasz beköszöntét Fotó: 123 Tifonimages

Mit jelentett a nap-éj egyenlőség a történelemben?

Történelmi szempontból a nap-éj egyenlőség különösen fontos volt az ókori civilizációk számára. Az egyiptomiak, a maják és a babiloniak csillagászati megfigyeléseiket ezen napokra időzítették, hogy pontosan meghatározzák az évszakok kezdeteit. A maják például ebben a helyzetben figyelték a napfény és árnyék játékát templomaik lépcsőin, így naptárukat és mezőgazdasági ciklusaikat hangolták a természet ritmusára. Európában a középkori kolostorokban a nap-éj egyenlőség idején mérték a csillagászati órák pontosságát, míg a természeti népek sokszor rituálékkal és ünnepekkel köszöntötték ezt a kozmikus egyensúlyt.

Fény-árny játék, amely a Kukulkán kígyóisten leereszkedését szimulálja a lépcsőn a nap-éj egyenlőség napján Fotó: Wikipedia

Kulturális szempontból a nap-éj egyenlőség (equinox) az egyensúly, a megújulás és a természet ciklikusságának szimbóluma. A nap-éj egyenlőség tehát nem csupán egy csillagászati jelenség, hanem évszázadokon átívelő, kulturális és spirituális jelentéssel bíró esemény, amely az ember és a természet közötti kapcsolatot is tükrözi. Érdekesség, hogy a modern kor embere számára is lehetőség nyílik a csillagászat és a természet ritmusának megfigyelésére, ami sokakat inspirál a természet megértésére és az évszakok ünneplésére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
