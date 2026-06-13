Mi történt? Sehol nincs Meghan Markle eljegyzési gyűrűje

Újabb internetes vitát robbantott ki Meghan Markle, miután egy friss videóban egy furcsa részletet szúrtak ki a rajongók.

A királyi család rajongói megint csalódtak Meghan Markle-ben

Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle nem hordja Diana hercegné gyűrűjét

A sussexi hercegné nemrég új felvételt osztott meg életmódmárkája közösségi oldalán. A videón Meghan egy üveg bort tartva sétál egy festői ösvényen, ám a követők figyelmét nem a termék vagy a hangulatos környezet ragadta meg, hanem az ékszerei. A szemfüles rajongók gyorsan észrevették, hogy Meghan kezén csak a jegygyűrű látható, ikonikus eljegyzési gyűrűje azonban hiányzik. Ez azonnal találgatások hullámát indította el a közösségi médiában, ahol sokan értetlenségüknek adtak hangot.

Néhány kritikus különösen élesen reagált, mivel az eljegyzési gyűrű nem csupán egy értékes ékszer. A gyűrű középső köve Botswanából származik, amely különleges jelentőséggel bír Meghan és Harry herceg kapcsolatában. A két oldalsó gyémánt pedig a néhai Diana hercegné emlékét idézi, mivel a hercegné régi karkötőjéből származtak, ezért sok királyi rajongó érzelmi jelentőséget tulajdonít az ékszernek.

A kommentelők között akadtak, akik szerint a gyűrű mellőzése tiszteletlenség, míg mások arra emlékeztettek, hogy Meghan már korábban sem viselte rendszeresen az ékszert. Többen ugyanakkor védelmükbe vették a Meghant, hangsúlyozva, hogy számos oka lehet annak, ha valaki egy adott napon nem hordja az eljegyzési gyűrűjét.

A gyűrű története egyébként az évek során többször is a figyelem középpontjába került. A sajtó szerint Meghan 2017 óta több alkalommal is átalakíttatta vagy módosíttatta az ékszert. A változtatások egy része állítólag életének fontos mérföldköveihez kapcsolódott, ezért sokan úgy vélik, hogy a gyűrű folyamatosan együtt változott a hercegné életével, írja a DailyStar.