61 éve történt az első űrséta-sok minden eldőlt azon a napon

Ő hajtotta végre az első űrsétát

61 évvel ezelőtt a Voszhod 2 nevű űrkabinból egy 5 méteres biztosítókötél segítségével kilépett az űrbe Alekszej Arhipovics Leonov szovjet-orosz űrhajós, és 12 percet tartózkodott ott. Eközben társa, Pavel Beljajev a kabinból biztosította az űrsétát. A küldetés kis híján tragédiába torkollott: az űr vákuumában Leonov szkafandere úgy felfúvódott, hogy nem tudott visszatérni a zsilipbe. Életét kockáztatva, a protokoll ellenére leeresztette a nyomást a ruhájában, így végül sikerült visszatuszkolnia magát az űrhajóba. A sikeres küldetés pedig bebizonyította, hogy az ember képes a védett kabinon kívül is dolgozni, ami elengedhetetlen volt a későbbi holdra szállásokhoz és az űrállomások építéséhez.

A magyar régészet atyja ezen a napon hunyt el

1889. március 18-án hunyt el Rómer Flóris Ferenc művészettörténész, a magyar régészet atyja, aki a magyar régiségtudomány egyik megalapítója volt. A szabadságharcban kapitányi rangot szerzett. Festőművész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nagyváradi nagyprépost-kanonok is volt amellett, hogy alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak. Mint elkötelezett kutató, bejárta az országot, valamint Európa nagy részét. Az egyike volt a műemlékvédelem első kezdeményezőinek Magyarországon.

A némafilmek legnagyobb magyar sztárja is ezen a napon hunyt el

Bánky Vilma (eredeti nevén Koncsics Vilma) színésznő, a némafilmek egyik legnagyobb magyar sztárja 34 éve egy március 18-ai napon hunyt el. Ő volt az első színész, akinek megtervezett, tudatos "márkabevezetési" kampányt szerveztek 1925-ben. A törékeny, egyébként 163 cm magas, tengerkék szemű, szőke európai szépség amerikai bevezetéséhez, a "The Hungarian Rhapsody" néven ismertté vált kampányt készítették. Amerika-szerte, Bánky megérkezése előtt már jóval, képeslapok tömkelegét lehetett kapni, amelyek mind a szépséges csillagot ábrázolták; magazinok címlapján jelenik meg, s az elkészült filmekhez később is emlékeztetőket lehetett vásárolni, fotókkal. Első filmje után valósággal Bánky-lázban égett Amerika, Sam Goldwin szervezésének köszönhetően.