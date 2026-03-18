61 éve történt az első űrséta-sok minden eldőlt azon a napon
Az űrkutatás egyik igen jelentős eseménye, ami később a holdraszállást is lehetővé tette, 1965. március 18-án történt. Így zajlott és eddig tartott az első űrséta.
Ő hajtotta végre az első űrsétát
61 évvel ezelőtt a Voszhod 2 nevű űrkabinból egy 5 méteres biztosítókötél segítségével kilépett az űrbe Alekszej Arhipovics Leonov szovjet-orosz űrhajós, és 12 percet tartózkodott ott. Eközben társa, Pavel Beljajev a kabinból biztosította az űrsétát. A küldetés kis híján tragédiába torkollott: az űr vákuumában Leonov szkafandere úgy felfúvódott, hogy nem tudott visszatérni a zsilipbe. Életét kockáztatva, a protokoll ellenére leeresztette a nyomást a ruhájában, így végül sikerült visszatuszkolnia magát az űrhajóba. A sikeres küldetés pedig bebizonyította, hogy az ember képes a védett kabinon kívül is dolgozni, ami elengedhetetlen volt a későbbi holdra szállásokhoz és az űrállomások építéséhez.
A magyar régészet atyja ezen a napon hunyt el
1889. március 18-án hunyt el Rómer Flóris Ferenc művészettörténész, a magyar régészet atyja, aki a magyar régiségtudomány egyik megalapítója volt. A szabadságharcban kapitányi rangot szerzett. Festőművész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nagyváradi nagyprépost-kanonok is volt amellett, hogy alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak. Mint elkötelezett kutató, bejárta az országot, valamint Európa nagy részét. Az egyike volt a műemlékvédelem első kezdeményezőinek Magyarországon.
A némafilmek legnagyobb magyar sztárja is ezen a napon hunyt el
Bánky Vilma (eredeti nevén Koncsics Vilma) színésznő, a némafilmek egyik legnagyobb magyar sztárja 34 éve egy március 18-ai napon hunyt el. Ő volt az első színész, akinek megtervezett, tudatos "márkabevezetési" kampányt szerveztek 1925-ben. A törékeny, egyébként 163 cm magas, tengerkék szemű, szőke európai szépség amerikai bevezetéséhez, a "The Hungarian Rhapsody" néven ismertté vált kampányt készítették. Amerika-szerte, Bánky megérkezése előtt már jóval, képeslapok tömkelegét lehetett kapni, amelyek mind a szépséges csillagot ábrázolták; magazinok címlapján jelenik meg, s az elkészült filmekhez később is emlékeztetőket lehetett vásárolni, fotókkal. Első filmje után valósággal Bánky-lázban égett Amerika, Sam Goldwin szervezésének köszönhetően.
A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara is ezen a napon alakult
Méghozzá 1850. március 18-án. Első elnöke Valero J. Antal selyemgyáros, alelnöke Hild József építész volt. 1852-től Pest-budai Kereskedelmi és Iparkamara néven képviselte a kereskedelem és ipar érdekeit a törvényhozásnál, a kormánynál és a hatóságoknál; közvetítette az érdekeltek javaslatait, a felmerülő panaszokat, statisztikákat készített, valamint áru- és vámalkusz vizsgákat szervezett. A kamara 1863-ban részt vett az Áru- és Értéktőzsde megalapításában, támogatta az kizárólagos elnyerésében.
Ezek is március 18-án történtek
- 1813: David Melville szabadalmaztatta az utcai gázlámpát.
- 1858: Megszületett Rudolf Diesel német gépészmérnök, a róla elnevezett belső égésű motor feltalálója.
- 1985: Megszületett Berki Krisztián, olimpiai és kétszeres világbajnok tornász, lólengés-specialista.
- 1990: Megtartották az első szabad választásokat az NDK-ban.
- 2017: Meghalt Chuck Berry amerikai gitáros, énekes, a rock and roll egyik legfontosabb személyisége (Roll over Beethoven).
- 2019: Meghalt Baló György televíziós újságíró, műsorvezető, a Magyar Televízió volt kulturális igazgatója.
Három helyszínen várják ma Budapesten a véradókat
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Újra előbukkan a nap
A koponyeg.hu szerint szerdán kezdetben borongós lesz az ég, és újabb záporok is előfordulhatnak, de később ÉK felől csökken majd a felhőzet és egyre több helyen bukkan elő a nap. Erős marad az ÉK-i szél és maximum 14 fok várható.
A BKK szerint itt kell forgalmi változásokra számítani
- Jelzőlámpahibára kell számítani a Széna téren és a Margit körúton 09:00 -14:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a III. kerületben a Hatvany Lajos utcában szerda 08:00 és március 19., csütörtök 17:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Kelenhegyi úton a Rezeda utcánál szerda 06:00 és március 19., csütörtök 20:00 óra között.
Ismét ingyenes hangulatkoncert lesz a Müpában
Nem csak esténként érdemes felkeresni a Müpát, ha izgalmas élőzenei élményere vágyik valaki. Délutánonként ugyanis a legkülönfélébb műfajokkal lehet találkozni az épületben: kedden a Zászlótérben a jazz és a népzene, szerdán és szombaton az Üvegteremben a klasszikus műfajok fiatal képviselői adnak ingyenes koncertet. A mai napon például Zongoramozaik: a barokktól napjainkig c. előadást hallgathatja meg a közönség, 17 órás kezdettel. Az esemény további részeltei itt olvashatók.
