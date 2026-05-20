A férjem 80 éves, vagyis kétszer olyan idős, mint én, de ez minket nem érdekel, és gyereket várunk

Estie és Anton Goosen egy londoni koncerten ismerkedtek meg egymással. Azóta, évek múltával is meg kell küzdeniük, az előítéletekkel a köztük lévő 39 év korkülönbség miatt. A 41 éves Estie nem érti, hogy az emberek miért csinálnak ekkora ügyet férje korából, bár ez az első közös gyermekükre való felkészülés során, azért őket is foglalkoztatja.

Hatalmas a korkülönbség, mégis gyermeket vár a 80 éves férfi és 41 éves felesége Fotó: Forrás: Pixabay

Első közös gyermekét várja a 39 év korkülönbséggel élő házaspár

A pár 2008-ban találkozott Londonban, amikor Anton fellépésre érkezett a városba, Estie pedig elment a férfi egyik koncertjére, és beszélgetni kezdtek. Kiderült, hogy mindkettőjüknek köze van a dél-afrikai Gansbaai városához, mivel Anton egy évvel korábban költözött oda.

A Facebookon keresztül tartották ezután a kapcsolatot, és amikor Estie visszatért a szülővárosába, hamarosan egymásba szerettek. Kilencéves kapcsolat után úgy döntöttek, hogy összekötik az életük, azonban az emberek hamarosan pletykálni kezdtek.

„Amint kimondom a korát, az emberek csak arra figyelnek. Nem veszik észre, hogy nap mint nap törődünk egymással, és jó dolgokat teszünk egymásért" - nyilatkozta a 41 éves Estie.

A kritikák ellenére a pár kapcsolata szilárd, és hamarosan megszületik első közös gyermekük. Antonnak már egy másik kapcsolatából született két lánya, most pedig fia fog születni. A pár eleinte csak a családdal és a barátokkal osztotta meg a baba érkezését, de 2026 márciusában, Anton 80. születésnapi partijára, már lehetetlen volt elrejteni Estie várandós pocakját. Míg a vendégek örültek nekik, a közösségi médiában az emberek közel sem voltak ilyen kedvesek a párral.

Anton és Estie jelenleg két francia buldoggal, valamint egy jack russell terrierrel osztják meg otthonukat. A leendő édesapa pedig most azzal van elfoglalva, hogy átalakítsa a házukat, felkészülve fiuk négy hónap múlva várható érkezésére.

Anton és Estie még nem döntötték el, milyen nevet adnak a fiuknak, de egy dologban a zenész biztos: gitárral kezében fogja nevelni a fiát. Anton már alig várja, hogy megtanítsa a fiát krikettezni és focizni, de elismeri, hogy már nem olyan fiatal, mint régen.