A férjem 80 éves, vagyis kétszer olyan idős, mint én, de ez minket nem érdekel, és gyereket várunk
Gitárral a kezében nevelné gyermekét a 80 éves zenész. Azonban feleségével együtt rengeteg támadás éri őket a nagy korkülönbség miatt.
Estie és Anton Goosen egy londoni koncerten ismerkedtek meg egymással. Azóta, évek múltával is meg kell küzdeniük, az előítéletekkel a köztük lévő 39 év korkülönbség miatt. A 41 éves Estie nem érti, hogy az emberek miért csinálnak ekkora ügyet férje korából, bár ez az első közös gyermekükre való felkészülés során, azért őket is foglalkoztatja.
Első közös gyermekét várja a 39 év korkülönbséggel élő házaspár
A pár 2008-ban találkozott Londonban, amikor Anton fellépésre érkezett a városba, Estie pedig elment a férfi egyik koncertjére, és beszélgetni kezdtek. Kiderült, hogy mindkettőjüknek köze van a dél-afrikai Gansbaai városához, mivel Anton egy évvel korábban költözött oda.
A Facebookon keresztül tartották ezután a kapcsolatot, és amikor Estie visszatért a szülővárosába, hamarosan egymásba szerettek. Kilencéves kapcsolat után úgy döntöttek, hogy összekötik az életük, azonban az emberek hamarosan pletykálni kezdtek.
„Amint kimondom a korát, az emberek csak arra figyelnek. Nem veszik észre, hogy nap mint nap törődünk egymással, és jó dolgokat teszünk egymásért" - nyilatkozta a 41 éves Estie.
A kritikák ellenére a pár kapcsolata szilárd, és hamarosan megszületik első közös gyermekük. Antonnak már egy másik kapcsolatából született két lánya, most pedig fia fog születni. A pár eleinte csak a családdal és a barátokkal osztotta meg a baba érkezését, de 2026 márciusában, Anton 80. születésnapi partijára, már lehetetlen volt elrejteni Estie várandós pocakját. Míg a vendégek örültek nekik, a közösségi médiában az emberek közel sem voltak ilyen kedvesek a párral.
Anton és Estie jelenleg két francia buldoggal, valamint egy jack russell terrierrel osztják meg otthonukat. A leendő édesapa pedig most azzal van elfoglalva, hogy átalakítsa a házukat, felkészülve fiuk négy hónap múlva várható érkezésére.
Anton és Estie még nem döntötték el, milyen nevet adnak a fiuknak, de egy dologban a zenész biztos: gitárral kezében fogja nevelni a fiát. Anton már alig várja, hogy megtanítsa a fiát krikettezni és focizni, de elismeri, hogy már nem olyan fiatal, mint régen.
„Valószínűleg el tudok majd rúgni egy-két labdát az irányába, és megnézni, hogy vissza tudja-e rúgni. Még mindig talpon vagyok, még mindig itt vagyok, és még mindig ébren vagyok. Van kezdet és vég, és minden múlandó, de örülni kell, ha új élet és új remény van” - idézte a büszke édesapa szavait a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre