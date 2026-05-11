34 év korkülönbség? Erre a négy szabályra esküszik az álompár

Az álompárnak számító házasok a 34 év korkülönbség ellenére is a lehető legnagyobb összhangban élnek. Ehhez négy alapvető szabályt húztak meg a kapcsolatukban, amelyeket megosztottak a világhálón. Nem meglepő módon sokak fogalmazták meg a véleményüket a lefektetett szabályaikkal szemben.

Álompár alapelvekkel, négy fontos szabállyal

Hatalmas visszhangot váltott ki Gracen és Kevin Geagen videója, amelyben azokról a „nem alku tárgyát képező” szabályokról beszélnek, amelyekre a kapcsolatuk épül. Házasságuk alapjában véve is különlegesnek számít a kettejük közötti 34 év korkülönbség miatt: Gracen 26, férje, Kevin pedig 60 éves. A videót még április végén tették fel a TikTokra, ahol többmilliós nézettséget generáltak.

A videóban megemlítették a legfontosabb szokásukat is, amely a közös imádkozás. Elmondásuk szerint az ima nem csak a kapcsolatukat erősíti, hanem segítséget is nyújt abban, hogy tudatosan hálát adjanak egymásnak, illetve, hogy másokra is gondoljanak. A vitát azonban nem a közös imádkozás váltotta ki az internetezők körében, hanem egy másik elvük: a másik nélkül nem fogyasztanak alkoholt.

Sokan támadták a párt a döntés miatt

Gracen azzal indokolta az alkoholos döntésüket, hogy az alkohol hatására kiszolgáltatottabbá válik az ember, ezt az állapotot pedig nem szeretné úgy megélni, hogy nincs mellette a férje.

A videó alatti kommentekben sokan szigorúnak nevezték a pár döntését, de Gracen határozottan visszautasítja ezt. Mint mondja, nem szabályokként tekintenek ezekre, sokkal inkább egyfajta határra, amely segíti őket abban, hogy egy irányba haladjanak és támogassák egymást a házasságuk során. Egy későbbi videóban is kiemelték:

Nem korlátozásról van szó, hanem arról, hogy nem hozzuk magunkat kiszolgáltatott helyzetbe a másik nélkül

Gracen és Kevin 2025 novemberében mondta ki a boldogító igent. Szerintük az elvek stabilitást és egyértelműséget adnak a kapcsolatuknak, Gracen úgy fogalmazott, hogy, „határok nélkül még a legszebb dolog is könnyen elveszítheti az irányát”.