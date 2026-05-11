34 év korkülönbség? Erre a négy szabályra esküszik az álompár
Komoly döntések születtek. Sokakat meglepett az álompár szabályrendszere.
Az álompárnak számító házasok a 34 év korkülönbség ellenére is a lehető legnagyobb összhangban élnek. Ehhez négy alapvető szabályt húztak meg a kapcsolatukban, amelyeket megosztottak a világhálón. Nem meglepő módon sokak fogalmazták meg a véleményüket a lefektetett szabályaikkal szemben.
Álompár alapelvekkel, négy fontos szabállyal
Hatalmas visszhangot váltott ki Gracen és Kevin Geagen videója, amelyben azokról a „nem alku tárgyát képező” szabályokról beszélnek, amelyekre a kapcsolatuk épül. Házasságuk alapjában véve is különlegesnek számít a kettejük közötti 34 év korkülönbség miatt: Gracen 26, férje, Kevin pedig 60 éves. A videót még április végén tették fel a TikTokra, ahol többmilliós nézettséget generáltak.
A videóban megemlítették a legfontosabb szokásukat is, amely a közös imádkozás. Elmondásuk szerint az ima nem csak a kapcsolatukat erősíti, hanem segítséget is nyújt abban, hogy tudatosan hálát adjanak egymásnak, illetve, hogy másokra is gondoljanak. A vitát azonban nem a közös imádkozás váltotta ki az internetezők körében, hanem egy másik elvük: a másik nélkül nem fogyasztanak alkoholt.
Sokan támadták a párt a döntés miatt
Gracen azzal indokolta az alkoholos döntésüket, hogy az alkohol hatására kiszolgáltatottabbá válik az ember, ezt az állapotot pedig nem szeretné úgy megélni, hogy nincs mellette a férje.
A videó alatti kommentekben sokan szigorúnak nevezték a pár döntését, de Gracen határozottan visszautasítja ezt. Mint mondja, nem szabályokként tekintenek ezekre, sokkal inkább egyfajta határra, amely segíti őket abban, hogy egy irányba haladjanak és támogassák egymást a házasságuk során. Egy későbbi videóban is kiemelték:
Nem korlátozásról van szó, hanem arról, hogy nem hozzuk magunkat kiszolgáltatott helyzetbe a másik nélkül
Gracen és Kevin 2025 novemberében mondta ki a boldogító igent. Szerintük az elvek stabilitást és egyértelműséget adnak a kapcsolatuknak, Gracen úgy fogalmazott, hogy, „határok nélkül még a legszebb dolog is könnyen elveszítheti az irányát”.
A kritikák mellett kaptak pozitív megerősítést is, különösen azoktól, akik szintén nagy korkülönbséggel élnek párkapcsolatban. Többen is arról számoltak be, hogy Gracen és Kevin kapcsolatát látva magabiztosabbnak érzik magukat, vagy épp inspirációt kaptak ahhoz, hogy javítsanak a kapcsolatukon.
Nem győzelmet, hanem megértést akarnak elérni
Gracen és Kevin alapelvei a konfliktuskezelésre is kitér: minden vita, vagy összeszólalkozás után is tisztelettel és kedvességgel bánnak a másikkal. „Könnyű kedvesnek lenni, amikor minden rendben van, ám mindez a nehéz helyzetekben válik igazán fontossá!” – fogalmazott Kevin. Nem az a céljuk, hogy a vita során a másik felett arassanak győzelmet, hanem, hogy megértsék a másikat, és mindig emlékezzenek arra: egy csapatban vannak. Végül azt is megemlítették, hogy nem vezetnek „pontszámokat” a sérelmekkel kapcsolatban. Kevin egy korábbi tanácsot idézett fel, amely szerint a házasság nem 50-50 százalékon alapul, egy párnak 100 százalékot kell beleadnia a kapcsolatba.
A szerelmesek szerint minden kapcsolat más, de bíznak benne, hogy példájuk másokat is tudatosabb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatok kialakítására ösztönöz. „Sokan a szabályokban kontrollt látnak, mi viszont tisztánlátást és összhangot” – mondták a PEOPLE magazinnak.
